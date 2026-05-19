El costo de la canasta de servicios públicos en el AMBA subió en mayo un 17,5%

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Es con relación a abril. Si se compara con igual mes del año pasado el incremento es del 50%
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Un hogar promedio en el Area Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) necesita $249.834 en mayo para cubrir sus necesidades de electricidad, gas natural, agua potable y transporte público lo que implica un alza de 17,5% con relación abril.
Esta cifra corresponde a un grupo familiar que no cuenta con subsidios estatales y refleja el gasto necesario para mantener el consumo energético y la movilidad básica en la región.
Si se realiza la comparación con el mismo mes del año anterior, el costo total de la canasta de servicios públicos presenta una suba del 50%, situándose por encima de la evolución general de los precios en el mismo periodo.
Los datos utilizados provienen del último Reporte de Tarifas y Subsidios elaborado por el Observatorio de tarifas y subsidios IIEP (UBA-CONICET). De acuerdo con el informe, el alza mensual se explica por la actualización de los cuadros tarifarios y por el incremento estacional en la demanda de energía debido a la proximidad del invierno.
El rubro que mostró el mayor impacto en el presupuesto del hogar fue el gas natural, cuya factura final para un usuario promedio aumentó un 53,3% en comparación con abril.
Según el documento, "la combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 53,3%", haciendo referencia al incremento de los cargos fijos y variables junto al hecho de que el consumo suele duplicarse en esta época del año.
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Para un usuario del segmento N1, el costo mensual de este servicio alcanzó los $49.972. Por su parte, el gasto en energía eléctrica para un hogar sin subsidios subió un 37,8% mensual.
El reporte detalla que "el mayor consumo de cara al invierno se combina con aumentos tarifarios del 4,1% en el cargo fijo y 8,7% en el variable para usuarios sin subsidio". En este caso, la factura promedio para un consumo representativo se ubicó en $52.811.
El transporte público se mantiene como el componente de mayor peso económico dentro de la canasta, con un costo de $110.438 por mes, aunque en mayo sólo registró un aumento del 3%.
En cuanto al servicio de agua potable, el gasto promedio fue de $36.612, lo que representó una suba del 5,9% mensual explicada por ajustes tarifarios y la presencia de un día adicional de consumo en el calendario de mayo.
La presión de estos servicios sobre los ingresos de los trabajadores es mayor que en años anteriores. Actualmente, la canasta completa representa el 14,1% del salario promedio registrado, estimado en $1.869.799.
El informe destaca la disparidad histórica al señalar que "desde diciembre de 2023 hasta el mes de mayo de 2026 la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 800% mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 231%".
En la actualidad, las tarifas que pagan los hogares del AMBA cubren, en promedio, el 58% de los costos reales de los servicios, mientras que el Estado nacional financia el 42% restante a través de subsidios. Este nivel de cobertura estatal se mantuvo sin cambios significativos respecto a los valores registrados en abril.
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