VIDEO.- ¿Nazis en La Plata? Misterio por una cruz esvástica enterrada y buscan conocer su pasado

La tarde del domingo en La Plata se presentó ideal para las actividades al aire libre. En medio del otoño profundo, el sol refulgente compensaba el aire polar que "cortaba" las narices, y las calles relucían sus coloridos colchones de hojarasca típicos de la época. Para aprovechar las bondades del clima y del paisaje, Mauricio Mentasti, un luthier de 63 entre 11 y 12, salió a la puerta de su casa con un detector de metales con el que habitualmente suele entretenerse en momentos de ocio. En la vereda se encontró con un vecino, un amigo y el hijo de uno de ellos, con quien se puso a jugar al siempre vigente "tesoro escondido".

Así fue como empezaron a revisar el suelo con el artefacto, hasta que la inspección los condujo a la acera de enfrente, con la idea implícita de no alejarse demasiado del punto de encuentro. En un momento, el detector señaló una serie de objetos ocultos a apenas unos pocos centímetros de la superficie. Al remover la tierra, dieron con unos trozos de hierro recubiertos por la herrumbre causada por la humedad. Sin embargo, lo que generó mayor curiosidad fue una punta que sobresalía desde más abajo. Continuaron escarbando hasta que, finalmente, divisaron una pieza de plomo y procedieron a extraerla. El momento de sorpresa llegó cuando quitaron la suciedad y se encontraron con el dibujo de una esvástica, una cruz que cuenta con múltiples formas y significados. Incluso fue característico del nazismo y del dictador Adolf Hitler en la Alemania nacionalsocialista.

En diálogo con EL DIA, Mauricio contó: "Sacamos un fierro pequeño, otro y otro, hasta que vimos esa punta que nos llamó la atención y seguimos removiendo con un elemento más específico". "Ahí apareció esta pieza de plomo que tenía incrustado un trozo de escombro", relató. "Nos dimos cuenta de que es un lacre de plomo. De movida, esto nos sorprendió. Y cuando sacamos la herrumbre, vimos que el lacre llevaba la imagen de la cruz esvástica", añadió sobre la minuciosa revisión.

El hallazgo, por supuesto, abrió un sinfín de interrogantes para Mauricio y sus vecinos, ya que el origen del objeto asociado en las últimas décadas a la simbología nazi pasó a convertirse en un misterio para el grupo. "De un lado, el sello dice 'La Plata' y, del otro, tiene la cruz esvástica", detalló el luthier, quien cada vez que puede sale a la calle con su detector de metales.

Lo que comenzó como un entretenimiento de domingo por la tarde en las cercanías del Parque Saavedra pasó ahora a otro nivel de análisis. Movilizado por la curiosidad, Mauricio aseguró que ya se encuentra en contacto con especialistas académicos para establecer más precisiones sobre el objeto extraído de la vereda de enfrente de su casa.

La esvástica es un antiguo símbolo que Hitler adoptó para el Partido Nazi en 1920, varios años antes de acceder al poder en Alemania. Los textos de historia indican que el propio Hitler diseñó la bandera con la esvástica inclinada a 45 grados dentro de un círculo blanco sobre fondo rojo, dándole un significado de supremacía aria y lucha nacionalista. No obstante, se habría usado por primera vez en la Eurasia del Neolítico, probablemente para representar el desplazamiento del sol en el cielo. También es común verla en templos o casas de la India o Indonesia por su vínculo con el hinduismo, el budismo, el jainismo y el odinismo.

Mauricio descartó ser un especialista en la detección de metales, incluso reconoció que su equipo no cuenta con demasiada eficacia, más bien toma la actividad como una forma de distracción y entretenimiento. Cabe destacar que en La Plata existen grupos que salen a inspeccionar espacios urbanos y pueblos recónditos de la región. Uno de ellos es "Detección a pedal", cuyos integrantes hallaron en 2024 un antiguo contador de revoluciones en el Arroyo El Pescado, a la altura de Ignacio Correas, un artefacto considerado hoy una verdadera "reliquia".