El historial del hombre de La Plata acusado de matar a un chico de 15 años en Chascomús: abuso sexual y peleas

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Ayer, su hermano había dicho que él "nunca tuvo problemas con nadie". "Es una persona tranquila y, sinceramente, no entendemos qué pasó”.
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El hombre acusado de haber golpeado brutalmente a Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que murió tras un accidente en Chascomús, tiene un extenso prontuario judicial con antecedentes que se remontan a más de 15 años atrás.
Se trata de Leandro Edgardo Marzellino, de 50 años, quien vive en La Plata y quedó en el centro de la polémica luego de que se difundieran videos en los que se observa cómo agrede al menor mientras estaba tendido en el suelo y era asistido tras el choque ocurrido en la esquina de Jacarandá y Julián Quintana.
Según publicó Infobae, Marzellino figura en distintas causas penales. Entre las más graves aparece un expediente por abuso sexual con acceso carnal iniciado en 2023, tramitado en la UFI N°1 de Dolores. Además, registra denuncias por daño y lesiones leves durante 2024.
También surgen antecedentes de violencia familiar y otras causas por lesiones que datan de 2009 y 2010, todas vinculadas a episodios ocurridos en Chascomús y bajo intervención judicial del Departamento Judicial Dolores. Ayer, su hermano había dicho “Mi hermano nunca tuvo problemas con nadie. Es una persona tranquila y, sinceramente, no entendemos qué pasó”.
El abogado de la familia de Kevin, José Arnaldo Equiza, sostuvo además que Marzellino “hace un mes fue condenado” por abuso sexual, aunque aclaró que no estaba detenido porque la sentencia había sido apelada por la defensa.
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La revelación del prontuario contradice además las declaraciones que había realizado el hermano del acusado apenas un día antes, cuando afirmó públicamente: “Mi hermano nunca tuvo problemas con nadie. Es una persona tranquila y, sinceramente, no entendemos qué pasó”.
Por el momento, la Justicia no imputó a Marzellino en la causa que investiga la muerte del adolescente. La única acusada formalmente es la joven de 25 años que manejaba el Ford Ka involucrado en el choque contra la moto en la que viajaban Kevin y otro menor de 17 años.
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