Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA

Fin del cuento. Estudiantes le torció el brazo a la Asociación del Fútbol Argentino y las sanciones disciplinarias que la AFA había establecido para el Club y su presidente Juan Sebastián Verón quedaron sin efecto. En este sentido, a través de un comunicado oficial difundido a sus socios, la Comisión Directiva informó que el máximo ente del fútbol nacional dio marcha atrás con las penas.

La resolución de la casa madre del fútbol argentino llegó luego de la apelación formal que el Pincha y Verón realizaron ante el Tribunal Arbitral del Deporte. La institución albirroja había decidido acudir a la Justicia deportiva internacional al considerar excesivas las penas impuestas por el Tribunal de Disciplina tras el denominado “pasillo-gate” ocurrido en el encuentro frente a Rosario Central por los octavos de final del Clausura 2025.

A partir de este nuevo escenario, la AFA resolvió dar por cumplida la sanción que impedía al mandamás estudiantil ejercer plenamente funciones vinculadas al fútbol argentino. De esta manera, el mandatario recuperará la totalidad de sus facultades institucionales en el ámbito local.

Pero además, la resolución también representa un alivio económico para las arcas del Club. El fallo dejó sin efecto la millonaria multa que había sido aplicada a Estudiantes por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”, sanción que equivalía al valor de 4000 entradas y rondaba los 120 millones de pesos.

El fallo deja sin efecto la multa millonaria que había sido aplicada para Estudiantes

“De esta manera, se da por finalizado el proceso disciplinario”, detalló el comunicado oficial enviado por la institución a sus socios durante las últimas horas.

Cabe recordar que Verón había recibido una suspensión de seis meses para ejercer actividades relacionadas al fútbol por infringir el artículo 12 del Código Disciplinario de la AFA, el cual contempla el respeto por los reglamentos, los estatutos y los principios de lealtad, integridad y deportividad.

Con esta resolución favorable, Estudiantes logra cerrar un conflicto institucional que había generado un fuerte malestar puertas adentro y que incluso motivó la intervención del TAS para revertir las sanciones impuestas originalmente por el Tribunal de Disciplina argentino.

el comunicado de estudiantes

El documento oficial que compartió el Club para dar a conocer la noticia, alegaba: “La Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa que, frente a la apelación oportunamente interpuesta por el Club y su Presidente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), a raíz de las sanciones recibidas tras el partido por los octavos de final disputado versus el Club Rosario Central, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha resuelto dar por cumplida la suspensión impuesta a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, y dejar sin efecto la sanción económica aplicada a la institución”.