Marcha atrás: el Pincha le ganó la pulseada a la AFA

Sigue la falta de antigripales en los centros de salud y las farmacias
Sigue la falta de antigripales en los centros de salud y las farmacias
VIDEO. “Dolor” en el bolsillo: ya rige la suba para viajar en tren y micro
Aceleran estrategias en colegios para desarticular la violencia
Horror y misterio: siguen la ruta de un cuerpo que apareció en la CEAMSE
La morosidad familiar llegó al nivel más alto en más de veinte años
La gran fiesta de la TV: Wanda, coronada heredera en la noche de Oro de Guido Kaczka
Charla en una universidad privada en medio del conflicto con las públicas
El Municipio y ARBA buscan desendeudar a más de 1.500 jubilados
Nuevo proyecto de Ishii en la Legislatura agita el fuego interno con Kicillof
Cooperativas eléctricas bonaerenses reclaman por deudas a Cammesa
Fuerte advertencia de la Pastoral Social platense por la seguridad social
La Provincia avanza en una ley para regular a los trabajadores de las apps
Sorpresa en el Centro por el homenaje musical a la escarapela
Rigen cambios en dos ramales de la línea 273 y afecta a vecinos de Gorina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La casa madre del fútbol argentino dejó sin efecto las sanciones impuestas para el Club y Juan Sebastián Verón, tras el “pasillo-gate”
Fin del cuento. Estudiantes le torció el brazo a la Asociación del Fútbol Argentino y las sanciones disciplinarias que la AFA había establecido para el Club y su presidente Juan Sebastián Verón quedaron sin efecto. En este sentido, a través de un comunicado oficial difundido a sus socios, la Comisión Directiva informó que el máximo ente del fútbol nacional dio marcha atrás con las penas.
La resolución de la casa madre del fútbol argentino llegó luego de la apelación formal que el Pincha y Verón realizaron ante el Tribunal Arbitral del Deporte. La institución albirroja había decidido acudir a la Justicia deportiva internacional al considerar excesivas las penas impuestas por el Tribunal de Disciplina tras el denominado “pasillo-gate” ocurrido en el encuentro frente a Rosario Central por los octavos de final del Clausura 2025.
A partir de este nuevo escenario, la AFA resolvió dar por cumplida la sanción que impedía al mandamás estudiantil ejercer plenamente funciones vinculadas al fútbol argentino. De esta manera, el mandatario recuperará la totalidad de sus facultades institucionales en el ámbito local.
Pero además, la resolución también representa un alivio económico para las arcas del Club. El fallo dejó sin efecto la millonaria multa que había sido aplicada a Estudiantes por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”, sanción que equivalía al valor de 4000 entradas y rondaba los 120 millones de pesos.
El fallo deja sin efecto la multa millonaria que había sido aplicada para Estudiantes
“De esta manera, se da por finalizado el proceso disciplinario”, detalló el comunicado oficial enviado por la institución a sus socios durante las últimas horas.
LE PUEDE INTERESAR
Las calles de Río de Janeiro se tiñen de rojo y blanco
LE PUEDE INTERESAR
Insfrán será operado de una hernia inguinal
Cabe recordar que Verón había recibido una suspensión de seis meses para ejercer actividades relacionadas al fútbol por infringir el artículo 12 del Código Disciplinario de la AFA, el cual contempla el respeto por los reglamentos, los estatutos y los principios de lealtad, integridad y deportividad.
Con esta resolución favorable, Estudiantes logra cerrar un conflicto institucional que había generado un fuerte malestar puertas adentro y que incluso motivó la intervención del TAS para revertir las sanciones impuestas originalmente por el Tribunal de Disciplina argentino.
El documento oficial que compartió el Club para dar a conocer la noticia, alegaba: “La Comisión Directiva del Club Estudiantes de La Plata informa que, frente a la apelación oportunamente interpuesta por el Club y su Presidente ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), a raíz de las sanciones recibidas tras el partido por los octavos de final disputado versus el Club Rosario Central, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha resuelto dar por cumplida la suspensión impuesta a nuestro presidente, Juan Sebastián Verón, y dejar sin efecto la sanción económica aplicada a la institución”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí