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Deportes |A cinco años de su muerte

Fue el primer platense referente de Los Pumas: ¿dónde está el monumento que prometieron por Pochola Silva?

Fue el primer platense referente de Los Pumas: ¿dónde está el monumento que prometieron por Pochola Silva?

Sergio Pomares
spomares@eldia.com

19 de Mayo de 2026 | 11:44

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Hablar de rugby en La Plata es hablar de varios clubes históricos, pero durante décadas mencionar a Los Pumas y a la Ciudad fue casi automáticamente hablar de Héctor “Pochola” Silva, una de las máximas figuras surgidas del rugby platense y referente absoluto de Los Pumas.

El excapitán y exentrenador del seleccionado falleció el 17 de mayo de 2021 y, tras su muerte, recibió homenajes. En aquel momento, el Concejo Deliberante platense lo definió como “uno de los abanderados históricos del seleccionado argentino de rugby y referente del deporte nacional”.

Sin embargo, a cinco años de su fallecimiento, una de las promesas más importantes realizadas por los antiguos concejales en su memoria jamás se concretó: el monumento que iba a levantarse en la rotonda de 19 y 520 nunca apareció.

La iniciativa había quedado establecida mediante la ordenanza 12.161, promulgada el 22 de octubre de 2021 durante la gestión municipal de Julio Garro y publicada oficialmente el 3 de noviembre de ese mismo año. Allí se establecía la construcción de “un monumento al excapitán y entrenador de Los Pumas” en ese sector de la Ciudad.

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El texto aprobado reflejaba el impacto que había tenido Silva en el deporte argentino. “Profundo pesar de este Cuerpo, por el fallecimiento del Sr. Héctor Luis ‘Pochola’ Silva, quien se ha convertido en toda una leyenda y ejemplo a seguir por su gran trayectoria deportiva, no sólo a nivel local sino también internacionalmente debido a su capitanía y dirigencia en el Seleccionado de Rugby Los Pumas”, señalaba la ordenanza impulsada en aquel entonces.

Pero el homenaje quedó solamente en los papeles. En la actualidad, la rotonda de 19 y 520 continúa sin ninguna referencia visible al histórico jugador surgido de Club Los Tilos, considerado uno de los primeros grandes referentes internacionales del rugby argentino.

A cinco años de su muerte, los actuales funcionarios -siendo que algunos se repiten- aún están a tiempo de cumplirlo.

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