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Policiales |Martínez tenía 15 años

Muerte del joven en Chascomús: afirman que el detenido por la golpiza vive en La Plata

Muerte del joven en Chascomús: afirman que el detenido por la golpiza vive en La Plata
19 de Mayo de 2026 | 09:14

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La muerte de Kevin Martínez, el adolescente de 15 años que falleció tras un accidente en moto y una feroz golpiza en Chascomús, conmociona a la ciudad y sumó en las últimas horas detalles estremecedores sobre la secuencia previa al desenlace fatal. Según publicó Clarín y confirmó su hermano, el hombre acusado de atacar al joven tiene domicilio en La Plata y quedó en el centro de la investigación judicial. 

De acuerdo al relato de testigos, todo ocurrió durante el domingo, cuando Kevin circulaba como acompañante en moto -supuestamente robada- junto a un amigo y chocan contra un auto. En esas circunstancias un vecino de la zona se acerca en teoría para ayudar pero le propina golpes según el video que difundieron medios locales, identificado por los investigadores como Leandro Marzzellino (50) y agresor principal. Los golpes escalaron rápidamente y terminó con una brutal golpiza en plena calle, contra un joven indefenso y semi inconsciente. 

Familiares y vecinos sostuvieron que el adolescente ya estaba en malas condiciones cuando recibió cada golpe. “Con la última piña me lo mató”, aseguró una testigo citada por el diario porteño. Según esas versiones, Kevin golpeó contra el suelo tras el impacto y segundos después se produjo el choque de la moto, que agravó su cuadro. En el mientras tanto, el personal de salud y policial ni atinó a frenarlo.

La investigación intenta determinar ahora qué incidencia tuvo cada episodio en la muerte del adolescente. Los pesquisas buscan establecer si el fallecimiento se produjo exclusivamente por el accidente o si la agresión previa fue determinante.

Fernando, hermano de Leandro Marzzellino, dijo: "No entendemos qué pasó. Él está a disposición de la Justicia", en diálogo con FM 97.3 de Chascomús. Marcos y Tatiana Martínez, padre y hermana del menor, exigen una clara resolución del caso. "Debería estar detenido por la causa penal que tiene en su contra", soltó sobre el hoy acusado.

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La familia del menor le reconoció a Clarín que el joven atravesaba una situación difícil por el consumo de marihuana. “Era un chico muy difícil, luchábamos contra su consumo de marihuana”. Mientras que desde el lado de Marzzellino que "ese chico cuatro veces quiso robarle" a la madre del acusado. 

El acusado fue aprehendido y quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las pericias y la toma de testimonios. En paralelo, allegados a la víctima reclamaron justicia y pidieron que el hecho no quede caratulado solo como un accidente de tránsito.

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