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Denuncian a una familia por "amenazas de muerte" en La Granja contra dos feriantes

Denuncian a una familia por "amenazas de muerte" en La Granja contra dos feriantes
19 de Mayo de 2026 | 10:14

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Una pareja de feriantes de Melchor Romero denunció sufrir desde hace tiempo amenazas, hostigamientos y agresiones en la zona de 146 y 517, en el barrio La Granja. La presentación judicial fue realizada a fines de abril por un hombre de 70 años y su esposa, quienes aseguran vivir una situación “insostenible” por parte de vecinos del lugar.

Según consta en la denuncia que visibilizaron en EL DÍA, ambos afirman ser víctimas de constantes intimidaciones, insultos y ataques vinculados a su edad y problemas de salud. Entre los episodios relatados, sostienen que les quemaron pastizales cercanos a su vivienda y parte de los materiales que utilizan para trabajar en la feria.

Además, denunciaron que personas de la zona “hacen pis en las paredes de su casa” y que reciben agravios permanentes. De acuerdo a su testimonio, los agresores les gritan frases como: “No deberían andar sueltos, tendrían que estar internados, son unos retrasados, los vamos a hacer ir de acá”.

La pareja aseguró también que hubo intentos de agresión física y que quienes los hostigan “se aprovechan” de que ambos son adultos mayores y tienen problemas de salud. “Tememos por nuestra vida”, señalaron ante las autoridades.

Los denunciantes indicaron que cuentan con grabaciones y registros de algunos de los episodios, aunque lamentaron que “no pasa nada” pese a las presentaciones realizadas. El caso quedó bajo investigación mientras esperan medidas de protección y respuestas judiciales.

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