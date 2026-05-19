Los médicos bonaerenses salieron a apoyar la Marcha Federal de Salud

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“La Salud Pública se defiende”, aseguraron desde el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires
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El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires expresó su respaldo a la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública, que se llevará a cabo mañama, y advirtió sobre el “profundo deterioro” que atraviesa el sistema sanitario argentino como consecuencia de las políticas de ajuste y desfinanciamiento implementadas por el Gobierno Nacional.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que “la Salud Pública es un pilar democrático y no puede ser una variable de ajuste”, y convocó a profesionales, trabajadores y a la comunidad en general a participar de la movilización prevista para este miércoles 20 a las 13 horas, desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo.
En el documento, el Colegio manifestó su “firme acompañamiento a la Marcha Federal en Defensa de la Salud Pública” y alertó que “día a día se agravan las dificultades para garantizar prestaciones esenciales a los sectores más vulnerables”.
Entre las principales preocupaciones señaladas, la institución mencionó “el cierre del Programa Remediar, una política histórica que garantizaba medicamentos gratuitos en todo el país;; el severo recorte en el PAMI, que deja a miles de jubilados sin tratamientos indispensables para su calidad de vida; y la crisis de obras sociales y prepagas, que ya no garantizan el Programa Médico Obligatorio y provoca una transferencia masiva de pacientes al sector público”.
Asimismo, el comunicado remarcó el impacto del “desfinanciamiento estatal, reflejado en la falta de insumos, incertidumbre en la provisión de vacunas y graves dificultades operativas en hospitales”.
Desde el Colegio de Médicos afirmaron que reclamar por el desfinanciamiento del sistema sanitario público “es proteger la dignidad de los pacientes y garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio profesional”. “La salud pública no se negocia: se defiende”, concluyó el comunicado.
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