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Espectáculos |Escandaloso momento

Lourdes Sánchez dio positivo en un control de alcoholemia, se hizo cargo y pagó una multa carísima

Lourdes Sánchez dio positivo en un control de alcoholemia, se hizo cargo y pagó una multa carísima
19 de Mayo de 2026 | 11:01

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En los últimos años, Lourdes Sánchez bajó mucho su perfil mediático. Desde que asumió la presidencia del Instituto de Cultura de Corrientes, la bailarina intentó cambiar el rumbo de su carrera y amoldarse a las exigencias de su responsabilidad laboral.

Pero, en las últimas horas, todo eso quedó en pausa. Sucede que Lourdes fue interceptada por un operativo de tránsito en Corrientes cuando volvía de una reunión con amigos.

Allí, los efectivos le realizaron el test de alcoholemia de rigor, el resultado fue escandaloso: marcó 1,5 de alcohol en sangre cuando el máximo permitido en esa provincia es de de 0,5.

Entonces, a raíz de esta situación, Lourdes tuvo que bajar del vehículo y entregarlo a las autoridades que además procedieron a labrar la multa correspondiente.

El lunes 18, Lourdes tuvo que presentarse ante el Tribunal de Faltas y abonar una multa cercana a los 670 mil pesos para recuperar el vehículo aunque no pudo manejarlo ya que su licencia también quedó suspendida por un plazo de 60 días.

La noticia se difundió rápidamente por lo que Lourdes sintió que debía dar la cara y en diálogo con los medios de su provincia se hizo cargo de la situación. "Di positivo en un control de alcoholemia, la verdad es que no me siento orgullosa. Esto me hizo reflexionar mucho y asumo mi responsabilidad porque entiendo que las normas están para cuidarnos".

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