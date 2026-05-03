Tensión en la mesa: Juana Viale frenó a un invitado y el clima se puso espeso en pleno programa

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La conductora intervino en medio de un cruce caliente entre invitados y no dudó en marcar límites. El tenso intercambio quedó expuesto al aire y rápidamente se viralizó
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Lo que prometía ser una noche más de debate en la mesa de Juana Viale terminó en un momento cargado de tensión que incomodó a todos en el estudio. En plena emisión, la conductora tuvo que intervenir para frenar a uno de sus invitados cuando la discusión se desbordó.
La nieta de Mirtha Legrand se encuentra al frente del histórico ciclo de su abuela, quien se encuentra en plena recuperación de un fuerte resfrío. En ese contexto, el programa abordó distintos temas de coyuntura junto a los invitados Luciana Geuna, María O'Donnell, Julián Weich y el economista Miguel Boggiano, asesor de Javier Milei.
El episodio se dio mientras la charla giraba en torno a la actualidad política, durante un intercambio con Boggiano, quien analizaba el caso de Manuel Adorni. “Cuando alguien escucha de afuera que dos jubiladas le prestaron a alguien que no conoce, automáticamente uno dice que hay un afano de algún lugar o algo raro. Sin embargo, no necesariamente es así porque es una mecánica que sucede mucho; insisto en que se pone énfasis en las jubiladas para ponerle un manto de sospecha; el objetivo es dañar”, sostuvo.
Ante esa afirmación, Viale intervino de manera directa: “No, el objetivo es saber la verdad, cómo el objetivo es dañar”, respondió, visiblemente sorprendida por el planteo del economista.
Lejos de desactivar el intercambio, Boggiano redobló su postura: “El objetivo es saber la verdad, pero cuando vos sos tan insistente y demás, dejame tener una sana sospecha de que el objetivo es dañar al Gobierno porque hay gente que quiere que no estén más”.
Con posturas cada vez más enfrentadas, el cruce generó un momento incómodo en la mesa y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde el fragmento del programa se volvió tendencia.
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