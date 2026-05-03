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Espectáculos |UNA PUESTA EN ESCENA IMPACTANTE

Shakira, en números: un enorme despliegue técnico y de seguridad

Shakira, en números: un enorme despliegue técnico y de seguridad

Cuadras y cuadras de gente sobre la playa, para ser parte del recital de Shakira en Copacabana / AP

3 de Mayo de 2026 | 06:29
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Desde hace semanas, enormes carteles con la imagen de Shakira tapizan Copacabana, con vendedores ambulantes ofreciendo abanicos, gorras, bolsos y hasta frasquitos con “lágrimas de Shakira”, un guiño al título de la gira “Las mujeres ya no lloran”. Para el show que la cantante brindó ayer, viajaron fanáticos de todo Brasil y de otros puntos clave de América Latina. Según la agencia oficial de turismo brasileña, las reservas aéreas crecieron más de un 80 por ciento con respecto a 2024, sumado a que la alcaldía de Río estimó que el evento inyectó más de 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares) en la economía local.

EL DESPLIEGUE MÁS GRANDE

En cuanto a seguridad, para este show, hubo más movilización de efectivos que en eventos anteriores. Las autoridades desplegaron casi 8 mil agentes, drones, cámaras de reconocimiento facial y 18 puntos de vigilancia con detectores de metales.

Pero no solo la expectativa previa al recital y la seguridad fueron elementos claves, a esto se sumó la parte técnica, que tuvo una puesta nunca antes vista. El escenario contó con unos 1.345 metros cuadrados y una pasarela de 250 metros que Shakira utilizó para recorrerlo y estar más cerca de sus fans.

En cuanto al sonido, los organizadores montaron 32 torres de sonido e iluminación distribuidas estratégicamente para que todos los asistentes pudieran disfrutar de igual manera el espectáculo. Teniendo en cuenta esto, también hubo una pantalla gigante, pensada para que la cantante pueda ser vista en todo su esplendor.

LAS EXPERIENCIAS DE MADONNA Y LADY GAGA

Los megaconciertos gratuitos en la playa de Copacabana se consolidaron como una herramienta estratégica de desarrollo para Río de Janeiro. Estos eventos no solo rompen récords de asistencia, sino que inyectan cifras multimillonarias en la economía local a través del turismo y una recaudación fiscal sin precedentes.

Los casos de Madonna y Lady Gaga son evidencia de eso, dejando la vara altísima para la planeación del recital de Shakira de ayer. El concierto de mayo de 2024 de la reina del pop congregó a 1.6 millones de personas y generó una ganancia económica de 57 millones de dólares. Además de que las autoridades locales lograron implementar exitosamente un modelo de alta seguridad con 3,200 agentes de policía, el uso de drones y cámaras de reconocimiento facial conectadas al centro de comando de la ciudad para gestionar la multitud.

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Por su parte, “The Mayhem Ball” de Lady Gaga en mayo de 2025 elevó la vara con una asistencia de 2.1 millones de espectadores. La presentación de la artista inyectó más de 100 millones de dólares en la capital carioca. La ocupación hotelera fue plena, con más de 500 mil turistas que viajaron exclusivamente para el show. Además, el operativo de seguridad se reforzó para cubrir una mayor extensión de la playa, manteniendo los puntos de control estrictos y el monitoreo biométrico que ya había probado con Madonna.

 

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