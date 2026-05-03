Educación en La Plata: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Educación en La Plata: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Las vacantes en la Suprema Corte de la Provincia serán el motivo de negociaciones: Massa y Máximo ya están pidiendo su parte
Cambió el horario del Gran Premio de Miami por tormentas: a qué hora corre Colapinto
Conmoción en La Plata: quién era el hombre que apareció muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza
Espera el playoff: el Lobo recibe al Bicho para conocer a su rival
Días de ajuste del alquiler, con la inflación arriba de la fórmula ICL
Domingo helado en La Plata: la ciudad amaneció con apenas 1°C
¿Los adultos realmente escuchan?: el gran desafío de comunicarse con los adolescentes
Intentaron escapar tras un robo a mano armada en Tolosa y terminaron detenidos
Chicos, barberos y solidarios: le cortan a gente en situación de calle
Adorni evitó una catástrofe y el oficialismo confronta para desviar el foco de las señales económicas adversas
La agenda deportiva del domingo se pone al rojo vivo: partidos, horarios y TV
Shakira, en números: un enorme despliegue técnico y de seguridad
Colectivo o auto: moverse ya cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos al mes
Se multiplica el apoyo a Max Nordau tras el ataque con una molotov
Adultos mayores hiperconectados: el celular se volvió masivo y también problemático
Vida expuesta: cómo las redes sociales convierten la intimidad en riesgo
Empleos en La Plata y la Región: los clasificados de EL DIA, gratis para los que buscan trabajo
Un policía bonaerense se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa
Universidad: construir entre las diferencias y desde las coincidencias
VIDEO. Violento robo de motochorros en La Plata: persiguieron a un joven y le apuntaron para sacarle la moto
Estudiantes venció a Platense y se aseguró el liderazgo de la Zona A del Torneo Apertura
Creatina en la tercera edad: qué dice la evidencia y por qué gana terreno como aliada para preservar la fuerza y la autonomía
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un violento episodio se registró en San Francisco Solano, donde un oficial de la Policía Bonaerense se enfrentó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo y mató a uno de ellos.
Escuchar esta nota
Un policía se enfrentó a motochorros en San Francisco Solano que intentaron asaltarlo y abatió a uno en presunta legítima defensa.
El hecho ocurrió el viernes 1 de mayo en la intersección de la Avenida San Martín y la calle 894. Según fuentes del caso, el agente —que se encontraba de civil y se desempeña en una dependencia de Bernal— circulaba en su vehículo cuando fue interceptado por dos ladrones a bordo de una motocicleta.
En ese contexto, el policía utilizó su arma reglamentaria para repeler el ataque. Como resultado, uno de los asaltantes, un adolescente, cayó en el lugar tras recibir un disparo y murió prácticamente en el acto. El segundo implicado resultó herido, fue detenido y trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo custodia policial, según se supo.
Tras el hecho, el oficial fue demorado en el marco de las actuaciones de rigor, aunque la justicia considera, en principio, que se trató de un caso de legítima defensa. De todos modos, se aguardan los resultados de la autopsia y continúan las tareas investigativas, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales.
En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense inició un sumario administrativo de carácter informativo. Según trascendió, por el momento no se adoptaron sanciones contra el agente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí