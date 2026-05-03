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Un policía bonaerense se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa

Un violento episodio se registró en San Francisco Solano, donde un oficial de la Policía Bonaerense se enfrentó a dos delincuentes que intentaron asaltarlo y mató a uno de ellos. 

Un policía bonaerense se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa
3 de Mayo de 2026 | 11:40

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Un policía se enfrentó a motochorros en San Francisco Solano que intentaron asaltarlo y abatió a uno en presunta legítima defensa.

El hecho ocurrió el viernes 1 de mayo en la intersección de la Avenida San Martín y la calle 894. Según fuentes del caso, el agente —que se encontraba de civil y se desempeña en una dependencia de Bernal— circulaba en su vehículo cuando fue interceptado por dos ladrones a bordo de una motocicleta.

En ese contexto, el policía utilizó su arma reglamentaria para repeler el ataque. Como resultado, uno de los asaltantes, un adolescente, cayó en el lugar tras recibir un disparo y murió prácticamente en el acto. El segundo implicado resultó herido, fue detenido y trasladado a un centro de salud, donde permanece internado bajo custodia policial, según se supo.

Tras el hecho, el oficial fue demorado en el marco de las actuaciones de rigor, aunque la justicia considera, en principio, que se trató de un caso de legítima defensa. De todos modos, se aguardan los resultados de la autopsia y continúan las tareas investigativas, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad y la toma de declaraciones testimoniales.

En paralelo, la Auditoría General de Asuntos Internos de la Policía Bonaerense inició un sumario administrativo de carácter informativo. Según trascendió, por el momento no se adoptaron sanciones contra el agente.

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