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Impensado cruce entre el streamer platense Coscu con Marcos Galperín en redes: "¿Te vas a reír de una jubilada?"

Impensado cruce entre el streamer platense Coscu con Marcos Galperín en redes: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
3 de Mayo de 2026 | 18:20

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En medio de la grieta política que divide al país parece nunca encontrar un punto de encuentro, una republicación en X (ex Twitter) del empresario Marcos Galperin, de Mercado Libre, motivó la respuesta del reconocido streamer platense Martín Pérez Disalvo, alias Coscu.

Todo comenzó cuando el CEO de MELI reposteó, con un emoticón que tenía una cara con llantos de risas, un video de "Mati Smith" (@Trumperizar en X) cuyo texto exponía el diálogo del video "- Por culpa de Milei no me alcanza la jubilación; + Y de que trabajaste???; - Nunca trabajé; (y firmaba) Kukismo en estado puro".

A esa publicación, @Martinpdisalvo en X, reconocido como Coscu en sus streams (nacido en La Plata el 3 de agosto de 1991), le comentó debajo (sic): "Pero como siendo una de las personas con mas guita del pais te vas a reir de una jubilada? eran otras epocas, quizas en aquel entonces mantenia una familia siendo ama de casa...".

No conforme con ese comentario, el streamer, youtuber y fundador de la comunidad "Coscu Army", reconocido como uno de los pioneros del streaming en el país, republicó el post de Marcos Galperín y citó (sic): "Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuerdense de este ejemplo: La persona mas rica de nuestro pais riendose de una jubilada que no le alcanza para los remedios".

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¿Coscu está en contra del gobierno de Javier Milei que apoya Marcos Galperin?

Cabe mencionar que Martín Pérez Disalvo compartió públicamente en diversas ocasiones que su tío, Pedro Alfredo "Bocha" Di Salvo, fue secuestrado y desaparecido el 1 de julio de 1977 por la última dictadura militar en Argentina. 

Este caso siempre, en oportunidades de remembranzas u otras jornadas, provocó que Coscu se expresara en contra del gobierno de Javier Milei que habla de "memoria completa".

Pedro Alfredo Di Salvo era estudiante de medicina y militante de la Juventud Peronista en La Plata. Fue secuestrado por un grupo de tareas del Ejército en la casa de sus padres el 1 de julio de 1977 y permanece desaparecido.

Coscu siempre destacó la lucha de su familia por la memoria, recordando también a su abuela, Galeana Di Francesco de Di Salvo, quien fue miembro de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y buscó a su hijo hasta su fallecimiento en 2015.

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