¡Seis para triunfar e ilusionar! Gimnasia venció a Argentinos 2 a 0 en su sexto éxito consecutivo con Pereyra como DT
¡Seis para triunfar e ilusionar! Gimnasia venció a Argentinos 2 a 0 en su sexto éxito consecutivo con Pereyra como DT
Denuncian un nuevo ataque antisemita a un centro cultural de La Plata
Sorpresa este domingo en La Plata: bajó la nafta súper en las estaciones YPF, pero subió en Shell
Impensado cruce entre un reconocido streamer platense y Galperín por un video: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
Gran Premio de Miami: Colapinto terminó séptimo tras una sanción a Leclerc y logró su mejor puesto en la Fórmula 1
Educación en La Plata: distracción digital, ausentismo y deterioro del aprendizaje
Las vacantes en la Suprema Corte de la Provincia serán el motivo de negociaciones: Massa y Máximo ya están pidiendo su parte
Conmoción en La Plata: quién era el hombre que apareció muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza
Javier Milei entra en una meseta: cae el entusiasmo, pero la oposición no logra capitalizarlo
Juana Viale paró en seco a un invitado y la mesa ardió en vivo
Días de ajuste del alquiler, con la inflación arriba de la fórmula ICL
Gobierno en tensión: entre la defensa cerrada, el malestar social y un poder fragmentado
Domingo helado en La Plata: la ciudad amaneció con apenas 1°C
¿Los adultos realmente escuchan?: el gran desafío de comunicarse con los adolescentes
Intentaron escapar tras un robo a mano armada en Tolosa y terminaron detenidos
Chicos, barberos y solidarios: le cortan a gente en situación de calle
Adorni evitó una catástrofe y el oficialismo confronta para desviar el foco de las señales económicas adversas
La agenda deportiva del domingo se pone al rojo vivo: partidos, horarios y TV
Shakira, en números: un enorme despliegue técnico y de seguridad
Colectivo o auto: moverse ya cuesta entre 50 mil y 100 mil pesos al mes
Se multiplica el apoyo a Max Nordau tras el ataque con una molotov
Adultos mayores hiperconectados: el celular se volvió masivo y también problemático
Vida expuesta: cómo las redes sociales convierten la intimidad en riesgo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En medio de la grieta política que divide al país parece nunca encontrar un punto de encuentro, una republicación en X (ex Twitter) del empresario Marcos Galperin, de Mercado Libre, motivó la respuesta del reconocido streamer platense Martín Pérez Disalvo, alias Coscu.
Todo comenzó cuando el CEO de MELI reposteó, con un emoticón que tenía una cara con llantos de risas, un video de "Mati Smith" (@Trumperizar en X) cuyo texto exponía el diálogo del video "- Por culpa de Milei no me alcanza la jubilación; + Y de que trabajaste???; - Nunca trabajé; (y firmaba) Kukismo en estado puro".
- Por culpa de Milei no me alcanza la jubilación😡— Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) May 1, 2026
+ Y de que trabajaste???
- Nunca trabajé🤡
Kukismo en estado puro pic.twitter.com/61ozbVfW8z
A esa publicación, @Martinpdisalvo en X, reconocido como Coscu en sus streams (nacido en La Plata el 3 de agosto de 1991), le comentó debajo (sic): "Pero como siendo una de las personas con mas guita del pais te vas a reir de una jubilada? eran otras epocas, quizas en aquel entonces mantenia una familia siendo ama de casa...".
No conforme con ese comentario, el streamer, youtuber y fundador de la comunidad "Coscu Army", reconocido como uno de los pioneros del streaming en el país, republicó el post de Marcos Galperín y citó (sic): "Cuando les pregunten si la plata les da la felicidad acuerdense de este ejemplo: La persona mas rica de nuestro pais riendose de una jubilada que no le alcanza para los remedios".
LE PUEDE INTERESAR
Sorpresa este domingo en La Plata: bajó la nafta súper en las estaciones YPF, pero subió en Shell
Cabe mencionar que Martín Pérez Disalvo compartió públicamente en diversas ocasiones que su tío, Pedro Alfredo "Bocha" Di Salvo, fue secuestrado y desaparecido el 1 de julio de 1977 por la última dictadura militar en Argentina.
Este caso siempre, en oportunidades de remembranzas u otras jornadas, provocó que Coscu se expresara en contra del gobierno de Javier Milei que habla de "memoria completa".
Pedro Alfredo Di Salvo era estudiante de medicina y militante de la Juventud Peronista en La Plata. Fue secuestrado por un grupo de tareas del Ejército en la casa de sus padres el 1 de julio de 1977 y permanece desaparecido.
Coscu siempre destacó la lucha de su familia por la memoria, recordando también a su abuela, Galeana Di Francesco de Di Salvo, quien fue miembro de la Asociación Madres de Plaza de Mayo y buscó a su hijo hasta su fallecimiento en 2015.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí