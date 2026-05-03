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Un auto ardió en llamas y generó susto en La Plata

Un auto ardió en llamas y generó susto en La Plata
3 de Mayo de 2026 | 12:44

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Momentos de tensión se vivieron este domingo al mediodía en La Plata, cuando un automóvil se incendió por completo en la zona de la avenida 25 entre 517 y 520, generando preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el lugar.

El episodio ocurrió a plena luz del día y fue registrado por testigos que observaron cómo las llamas avanzaban rápidamente sobre el vehículo, mientras una intensa columna de humo podía verse desde varias cuadras a la redonda.

En el lugar trabajó personal policial, que debió cortar el tránsito en la mano que se dirige hacia City Bell para permitir el operativo de seguridad y evitar riesgos para quienes pasaban por la zona.

Por el momento no trascendieron las causas que originaron el fuego ni si hubo personas heridas, aunque el vehículo sufrió importantes daños materiales a raíz del incendio.

Las imágenes filmadas por vecinos muestran la magnitud del siniestro y el dramático momento en que el auto quedó envuelto en llamas sobre la calzada.

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