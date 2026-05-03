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River pierde 1 a 0 en el Monumental ante Atlético Tucumán

River pierde 1 a 0 en el Monumental ante Atlético Tucumán
3 de Mayo de 2026 | 19:51

River continúa sin poder quebrar a Atlético Tucumán y pierde 1-0 en el Estadio Monumental, por la novena fecha del Torneo Apertura de la Copa de la Liga, en el cierre de la fase regular tras la reprogramación por el paro de la AFA.

El equipo de Eduardo Coudet asumió el protagonismo desde el arranque y generó la primera llegada a los seis minutos con un remate desviado de Fabricio Bustos. Atlético Tucumán respondió a los nueve con un gol anulado por offside y, pese al dominio local, River no logró concretar sus oportunidades.

A los 14 minutos, el Millonario tuvo una doble chance clara con Facundo Colidio y Maximiliano Meza, pero la defensa visitante resistió. Cuatro minutos más tarde llegó el golpe: Franco Nicola desbordó por izquierda, envió un centro al segundo palo y, tras un fallido intento de Maximiliano Villa, la pelota le quedó servida a Renzo Tesuri, que marcó el 1-0.

River insistió durante el primer tiempo. A los 26 minutos, Agustín Ruberto tuvo el empate, pero Luis Ingolotti respondió con una buena atajada. Luego, Germán Pezzella desperdició una ocasión clara tras un córner y, a los 38, Ian Subiabre estuvo cerca tras un error del arquero, aunque su definición se fue apenas desviada.

Sobre el final de la primera parte, Atlético Tucumán pudo ampliar la ventaja en un contraataque encabezado por Nicolás Laméndola, pero Santiago Beltrán salvó a River con una intervención clave ante Leandro Díaz.

En el entretiempo, Coudet dispuso un triple cambio con los ingresos de Lautaro Pereyra, Kendry Páez y Maximiliano Salas, en busca de mayor profundidad ofensiva. Y la respuesta fue inmediata: al minuto del complemento, Pereyra enganchó y remató desde la puerta del área, con un disparo que pasó muy cerca.

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River mantuvo la intensidad y a los 11 minutos volvió a generar peligro. Tras un error de Leandro Díaz en la salida, Pereyra armó una buena jugada dentro del área y asistió a Kendry Páez, cuyo remate forzado fue bloqueado justo a tiempo por la defensa tucumana.

El equipo de Julio César Falcioni se sostiene con orden y eficacia, mientras River acumula situaciones pero sigue sin precisión en la definición, lo que lo mantiene en desventaja en Núñez.

Formaciones de River y de Atlético Tucumán

River Plate: Santiago Beltrán; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Maximiliano Meza, Tomás Galván; Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Facundo Colidio. DT: Eduardo Coudet.

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Ezequiel Godoy, Nicolás Laméndola; Franco Nicola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Estadio: Monumental (Antonio Vespucio Liberti).

Árbitros: Yael Falcón Pérez; asistente 1: Maximiliano Del Yesso; asistente 2: Sebastián Raineri; 4º árbitro: Ariel Penel; VAR: Felipe Viola; AVAR: Mariana De Almeida.

TV: ESPN Premium.

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