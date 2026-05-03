Sorpresa este domingo en La Plata: bajó la nafta súper en las estaciones YPF
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Axión Energy mantuvo sus precios, pero la firma Shell, aumentó de nuevo sus combustibles en la Región. Mirá el relevamiento que hizo EL DÍA
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Luego de los aumentos registrados días atrás en la Región, este domingo 3 de mayo sorprendió una baja en el precio de los combustibles en La Plata. La modificación pudo verse en la estación de servicio de YPF, donde cambiaron los valores exhibidos en los surtidores.
De acuerdo al relevamiento realizado este 3 de mayo por EL DÍA, en la estación de servicio de la firma YPF ubicada en la avenida 7 y 32, la nafta súper pasó a costar $2.027, mientras que la Infinia quedó en $2.212 y la Infinia Diesel en $2.305.
En tanto, la reducción llamó la atención de automovilistas y motociclistas, ya que apenas cuatro días atrás se había aplicado una suba en los combustibles de la petrolera estatal, en medio de la tensión por el valor internacional del petróleo y los ajustes en el sector energético.
Por otro lado, en la estación de servicio Axión Energy ubicada en las inmediaciones de Plaza Rocha, se mantenían los mismos precios hasta el momento.
En ese aspecto, en la estación Shell de la avenida 7 y 45, la nafta súper que costaba $2.099 el litro, pasó a costar $2.109
En la región, el movimiento de precios había generado preocupación por el impacto directo en el bolsillo y en los costos de transporte. Ahora, con esta baja en la súper y el reacomodamiento de algunos valores premium, los usuarios encontraron un pequeño alivio al momento de cargar combustible. Esto no se puede ver en la firma Shell que aumentó de nuevo en toda la región.
El comportamiento de los surtidores continúa siendo seguido de cerca por consumidores y estaciones de servicio, en un contexto donde el mercado de combustibles viene mostrando fuertes variaciones durante las últimas semanas.
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