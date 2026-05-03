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Denuncian un nuevo ataque antisemita a un centro cultural de La Plata

La DAIA condenó una nueva agresión a la sede de Jabad Lubavitch, que se suma al de la Biblioteca Max Nordau

Denuncian un nuevo ataque antisemita a un centro cultural de La Plata
3 de Mayo de 2026 | 18:42

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La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) denunció este domingo un acto de odio contra la comunidad judía en La Plata. El episodio afectó a la sede de Jabad Lubavitch, ubicada en 16 entre 46 y 47, y despertó el rechazo inmediato de la organización que nuclea a más de 140 instituciones en el país.

A través de un comunicado oficial, la entidad manifestó su "más enérgico repudio" ante lo sucedido. Desde la organización sostuvieron que la violencia requiere un combate mediante la educación y la penalización efectiva de los culpables. "El odio escala cuando no se sanciona y hoy vuelve a manifestarse en hechos concretos que no podemos naturalizar", señalaron en el documento difundido en sus canales digitales.

Si bien el ataque contra Jabad Lubavitch no provocó daños estructurales, según informaron fuentes policiales, se trató de un ataque similar al ocurrido en la biblioteca hace pocos días, la DAIA mostró una inquietud profunda por la cercanía temporal entre estos sucesos. Como se mencionó recientemente, este hecho se suma a la agresión que sufrió la comunidad Max Nordau en la Ciudad, lo que conforma una secuencia de atentados que la justicia debe esclarecer con celeridad.

Al respecto, el Ministerio de Seguridad bonaerense y la División Contraterrorismo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires ya encabezan las tareas de investigación. La entidad cerró su mensaje con un llamado a la firmeza institucional: "No hay lugar para la indiferencia. El antisemitismo no es un hecho aislado; es una amenaza que exige respuesta firme, coordinación institucional y aplicación del máximo rigor de la ley".

El cercano antecedente

El Centro Literario Israelita y Biblioteca Max Nordau, una de las instituciones culturales más tradicionales de la Ciudad, sufrió el viernes por la noche un ataque en su sede del Centro, donde personas no identificadas arrojaron un objeto con combustible que provocó destrozos en el frente del edificio

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El episodio ocurrió en la zona de calle 11 entre 58 y 59. Según las primeras reconstrucciones, los agresores utilizaron un artefacto casero tipo molotov, que impactó contra la fachada sin llegar a provocar un incendio, pero sí la rotura de vidrios.

Desde la Comisión Directiva de la institución confirmaron lo sucedido a través de un comunicado oficial: “En la noche de ayer nuestra institución sufrió un ataque: personas aún no identificadas arrojaron un objeto contundente con combustible contra el frente de la biblioteca, provocando rotura de vidrios y daños materiales”, se denunció.

No hubo heridos, pero el impacto fue significativo. “La gravedad del hecho y el contexto nos preocupan profundamente”, expresó la entidad y agregó que se realizaron las denuncias correspondientes, por lo que la Justicia ya investiga el ataque.

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