Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Tras el apoyo a Manuel Adorni

Gobierno en tensión: entre la defensa cerrada, el malestar social y un poder fragmentado

El Presidente endurece su discurso frente a las críticas mientras crecen los cuestionamientos por la economía y la transparencia. La interna oficialista y los movimientos en la Justicia complejizan un escenario cada vez más inestable.

Gobierno en tensión: entre la defensa cerrada, el malestar social y un poder fragmentado
3 de Mayo de 2026 | 12:18

Escuchar esta nota

El Gobierno atraviesa una etapa distinta a la del impulso inicial. No es un quiebre abrupto, pero sí un cambio de clima: la gestión dejó de moverse en la lógica de la expectativa para entrar en una zona más incómoda, donde los resultados empiezan a ser medidos con mayor severidad y la tolerancia social se reduce. En ese contexto, la reacción del presidente Javier Milei parece haber tomado un camino previsible: intensificar el conflicto.

El tono del Presidente, lejos de moderarse, se volvió más áspero. La descalificación directa a periodistas, opositores y actores económicos forma parte de una narrativa que ya no se limita a la confrontación política, sino que construye la idea de un cerco hostil. Milei no niega el malestar: lo explica como una consecuencia de intereses que buscan condicionar o desplazar su proyecto. En esa lectura, las críticas no son un síntoma de problemas propios sino el resultado de una resistencia externa.

Esa forma de interpretar la realidad convive con dificultades más tangibles. La economía, que había sido el principal sostén del relato oficial, muestra señales ambiguas. La estabilización lograda en algunos frentes no alcanza para recomponer el ánimo social. La pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para sostener el consumo y la incertidumbre laboral erosionan la paciencia de sectores que en otro momento habían aceptado el ajuste como un paso necesario. 

A ese desgaste se suma una dimensión política cada vez más visible: los escándalos y las tensiones internas. El caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso con claridad la lógica defensiva del Gobierno. La decisión de blindarlo, con una puesta en escena que incluyó respaldo institucional y épica militante, dejó en segundo plano la necesidad de ofrecer explicaciones convincentes. La estrategia fue resistir, no aclarar. 

El episodio también funcionó como una radiografía del oficialismo. Mostró un esquema de poder donde conviven lealtades cruzadas, disputas silenciosas y una conducción que no termina de ordenar. La tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo aparece como uno de los ejes de esa dinámica, con impacto directo en decisiones de gestión y en el armado político. En ese marco, algunas salidas de funcionarios contrastan con la protección de otros, lo que alimenta la percepción de criterios dispares. 

El frente judicial agrega otra capa de complejidad. Los movimientos para cubrir cargos, las disputas en tribunales clave y las conexiones políticas detrás de ciertas decisiones instalan dudas sobre la independencia de los procesos. No se trata solo de causas en curso, sino de la configuración de un entramado que puede condicionar el futuro del Gobierno. La historia reciente argentina ofrece suficientes antecedentes como para que estas señales no pasen inadvertidas. 

LE PUEDE INTERESAR

Javier Milei entra en una meseta: cae el entusiasmo, pero la oposición no logra capitalizarlo

LE PUEDE INTERESAR

PAMI: un millonario fraude con prestaciones oftalmológicas

En paralelo, la escena pública se llena de gestos que refuerzan la idea de un oficialismo concentrado en sí mismo. La construcción de relatos épicos, la amplificación de apoyos y la celebración de victorias parciales conviven con una creciente dificultad para conectar con las preocupaciones cotidianas. La empatía, un recurso clave en momentos de dificultad, aparece debilitada. 

El propio Milei encarna esa contradicción. El estilo que lo llevó al poder —rupturista, confrontativo, desinhibido— hoy se enfrenta al desafío de gobernar en un contexto adverso. Cuando era un outsider, el grito funcionaba como herramienta de diferenciación. Ahora, desde el centro del poder, ese mismo recurso puede volverse un límite. La demanda social ya no es solo de ruptura, sino de conducción. 

En ese escenario, la política entra en una zona de incertidumbre. El oficialismo conserva capacidad de iniciativa, pero su margen de maniobra se reduce. La oposición, por su parte, observa sin lograr todavía articular una alternativa clara. Entre ambos, una sociedad que empieza a perder la paciencia y que mira con mayor atención no solo los resultados económicos, sino también la calidad institucional. 

El desafío para Milei no es menor. Ya no alcanza con sostener una narrativa ni con señalar adversarios. La etapa que se abre exige reconstruir confianza en un sentido más amplio: económico, político y simbólico. Si no lo logra, el desgaste puede dejar de ser una tendencia y convertirse en un punto de inflexión.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Crece la polémica por un monumento en Plaza España

Franco Colapinto largará 8º en el Gran Premio de Miami: a qué hora corre

Conmoción en La Plata: quién era el hombre que apareció muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza

Las vacantes en la Suprema Corte de la Provincia serán el motivo de negociaciones: Massa y Máximo ya están pidiendo su parte

Detectan un aumento de casos de criptorquidia en La Plata

VIDEO. Adelante, Estudiantes: ganó y cerró como líder

Uno por uno: el boletín de calificaciones del Pincha

“Baño de sangre”: el plan macabro para matar con hachas a dos hijas de Máxima
Últimas noticias de Política y Economía

Javier Milei entra en una meseta: cae el entusiasmo, pero la oposición no logra capitalizarlo

PAMI: un millonario fraude con prestaciones oftalmológicas

La Libertad Avanza tiende puentes en busca de un armado más amplio

Tarjetas de Nucleoeléctrica: detectan inconsistencias y cortan el uso corporativo
Deportes
Espera el playoff: el Lobo recibe al Bicho para conocer a su rival
La agenda deportiva del domingo se pone al rojo vivo: partidos, horarios y TV
Franco Colapinto largará 8º en el Gran Premio de Miami: a qué hora corre
VIDEO. Adelante, Estudiantes: ganó y cerró como líder
Dio ventaja, sufrió en el primer tiempo y luego se llevó la gran satisfacción
Policiales
Un auto ardió en llamas y generó susto en La Plata
Un policía bonaerense se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa
Intentaron escapar tras un robo a mano armada en Tolosa y terminaron detenidos
Conmoción en La Plata: quién era el hombre que apareció muerto dentro de su auto y con un tiro en la cabeza
VIDEO. Violento robo de motochorros en La Plata: persiguieron a un joven y le apuntaron para sacarle la moto
Información General
Día Mundial de la Libertad de Prensa: ADEPA llama a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico
Un banco proyectó más patentamientos de autos para este año y una estabilización del mercado
Multitudinaria convocatoria en la Feria del Libro en el Día del Trabajador
Los números de la suerte del sábado 5 de mayo de 2026, según el signo del zodíaco
Lanzan un reclutamiento para sumar guardaparques en Argentina: estos son los requisitos para participar
Espectáculos
Juana Viale paró en seco a un invitado y la mesa ardió en vivo
Shakira la rompió: show impactante en Copacabana
La agenda del domingo para disfrutar con todo en La Plata
“The Mandalorian” al cine: Disney celebra el Día de Star Wars mientras espera la primera película de la saga en 7 años
“Aquí hablamos de huertos”: el jardín como salvavidas

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla