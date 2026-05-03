Gobierno en tensión: entre la defensa cerrada, el malestar social y un poder fragmentado

El Gobierno atraviesa una etapa distinta a la del impulso inicial. No es un quiebre abrupto, pero sí un cambio de clima: la gestión dejó de moverse en la lógica de la expectativa para entrar en una zona más incómoda, donde los resultados empiezan a ser medidos con mayor severidad y la tolerancia social se reduce. En ese contexto, la reacción del presidente Javier Milei parece haber tomado un camino previsible: intensificar el conflicto.

El tono del Presidente, lejos de moderarse, se volvió más áspero. La descalificación directa a periodistas, opositores y actores económicos forma parte de una narrativa que ya no se limita a la confrontación política, sino que construye la idea de un cerco hostil. Milei no niega el malestar: lo explica como una consecuencia de intereses que buscan condicionar o desplazar su proyecto. En esa lectura, las críticas no son un síntoma de problemas propios sino el resultado de una resistencia externa.

Esa forma de interpretar la realidad convive con dificultades más tangibles. La economía, que había sido el principal sostén del relato oficial, muestra señales ambiguas. La estabilización lograda en algunos frentes no alcanza para recomponer el ánimo social. La pérdida de poder adquisitivo, las dificultades para sostener el consumo y la incertidumbre laboral erosionan la paciencia de sectores que en otro momento habían aceptado el ajuste como un paso necesario.

A ese desgaste se suma una dimensión política cada vez más visible: los escándalos y las tensiones internas. El caso que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, expuso con claridad la lógica defensiva del Gobierno. La decisión de blindarlo, con una puesta en escena que incluyó respaldo institucional y épica militante, dejó en segundo plano la necesidad de ofrecer explicaciones convincentes. La estrategia fue resistir, no aclarar.

El episodio también funcionó como una radiografía del oficialismo. Mostró un esquema de poder donde conviven lealtades cruzadas, disputas silenciosas y una conducción que no termina de ordenar. La tensión entre Karina Milei y Santiago Caputo aparece como uno de los ejes de esa dinámica, con impacto directo en decisiones de gestión y en el armado político. En ese marco, algunas salidas de funcionarios contrastan con la protección de otros, lo que alimenta la percepción de criterios dispares.

El frente judicial agrega otra capa de complejidad. Los movimientos para cubrir cargos, las disputas en tribunales clave y las conexiones políticas detrás de ciertas decisiones instalan dudas sobre la independencia de los procesos. No se trata solo de causas en curso, sino de la configuración de un entramado que puede condicionar el futuro del Gobierno. La historia reciente argentina ofrece suficientes antecedentes como para que estas señales no pasen inadvertidas.

En paralelo, la escena pública se llena de gestos que refuerzan la idea de un oficialismo concentrado en sí mismo. La construcción de relatos épicos, la amplificación de apoyos y la celebración de victorias parciales conviven con una creciente dificultad para conectar con las preocupaciones cotidianas. La empatía, un recurso clave en momentos de dificultad, aparece debilitada.

El propio Milei encarna esa contradicción. El estilo que lo llevó al poder —rupturista, confrontativo, desinhibido— hoy se enfrenta al desafío de gobernar en un contexto adverso. Cuando era un outsider, el grito funcionaba como herramienta de diferenciación. Ahora, desde el centro del poder, ese mismo recurso puede volverse un límite. La demanda social ya no es solo de ruptura, sino de conducción.

En ese escenario, la política entra en una zona de incertidumbre. El oficialismo conserva capacidad de iniciativa, pero su margen de maniobra se reduce. La oposición, por su parte, observa sin lograr todavía articular una alternativa clara. Entre ambos, una sociedad que empieza a perder la paciencia y que mira con mayor atención no solo los resultados económicos, sino también la calidad institucional.

El desafío para Milei no es menor. Ya no alcanza con sostener una narrativa ni con señalar adversarios. La etapa que se abre exige reconstruir confianza en un sentido más amplio: económico, político y simbólico. Si no lo logra, el desgaste puede dejar de ser una tendencia y convertirse en un punto de inflexión.