No le alcanzó: Boca ganó pero el Pincha se quedó con la punta

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El Xeneize hizo su parte en Santiago del Estero, pero el triunfo de Estudiantes no le permitió adjudicarse el primer lugar del Grupo A. Los goles fueron de Alan Velasco y Milton Giménez
Con un equipo alternativo, y una ráfaga en el final de los primeros 45 minutos, Boca derrotó 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Estadio Único Madre de Ciudades. Sin embargo, el triunfo no le alcanzó para adueñarse de la primera colocación de la Zona A, tras la victoria de Estudiantes frente a Platense en Vicente López.
Con un primer tiempo que parecía cerrar en cero, las individualidades del Xeneize lograron romper la paridad en el ocaso de la etapa inicial. Si bien los dirigidos por Claudio Úbeda habían tenido aproximaciones, pero no llegadas nítidas, Alan Velasco y Milton Giménez pusieron arriba en el tanteador a su equipo.
Antes de la apertura oficial en el marcador, pasada la primera media hora de partido, Boca convirtió el primer gol de la tarde santiagueña, pero a instancias del todo poderoso VAR, el tanto del ex Central Córdoba fue anulado. En este sentido, tras una escapa por la orilla izquierda de Exequiel Zeballos, el Changuito centró por lo bajo dentro del área para que Giménez tan solo empuje el balón al fondo de la casita de Alan Aguirre. Sin embargo, la jugada fue inconvalidada por un pie fuera de juego del delantero.
Luego de un tiempo sin emociones y con los minutos contados para partir a las duchas, una falla en la en el despeje de cabeza ferroviario de Matías Vera, la pelota quedó en los pies de Williams Alarcón que asistió a Alan Velasco que dentro del área esperó que el mediocampista salga en marca, y en el preciso instante, que extremó remató y tras desviarse complicó al arquero que ya en el suelo no logró contener la pelota.
De esta manera, Boca se ponía en ventaja, y ese gol enaltecía la figura del equipo, que a falta del adicional para terminar el primer tiempo, el Changuito desafío en el sombra contra sombra a Alejandro Maciel, burlando la marca del central e ingresando al área, y en una jugada similar a la del gol anulado, Giménez tuvo la revancha y tocó la red. Marcando así, la inexorable “ley del ex”.
Ya en el complemento, Central Córdoba salió con los tapones de punta en busca del descuento, y con una tónica distinta tras la buena ventaja Boca se pasó de confianza.
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No obstante, el ex Estudiantes, Michael Santos convirtió el tan ansiado gol. La jugada comenzó a través de un tiro libre que centró Vera, Maciel la bajó de cabeza para que el delantero tan solo la toque y venza la valla de Leandro Brey.
Cabe señalar que el tanto fue observado minuciosamente durante algunos minutos por la tecnología, pero tras el trazado de líneas, gol fue convalidado.
Tras el descuento, Boca empezó a mostrar un merma en el rendimiento, y Central intentó aprovechar esa secuencia. Sin embargo, con el impulso por el deseo de empatar, los dueños de casa empezaron a dejar espacios para que los de la Ribera lo ataquen, con gestaciones de Tomás Aranda que el paraguayo Romero malogró en dos oportunidades.
Por su parte, al observar que el equipo no encontraba respuestas, el Sifón miró el banco y mandó al campo a dos titulares: Miguel Merentiel y Leandro Paredes, con la premisa de reanimar a sus compañeros. La fórmula fue esclarecedora durante los primeros minutos, pero la intensidad de Central Córdoba se fue acrecentado.
Boca la pasó mal durante los minutos finales, debido a que al conjunto blanquinegro se le empezó a alinear el panorama y logró encasillar al Xeneize contra su área. Si bien la visita tuvo corridas y dos tiros claros de gol de Merentiel, Central manejó las riendas del partido.
Con una formación alternativa, Boca hizo pesar su jerarquía para llevarse el triunfo de Santiago del Estero
POR MES*
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