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Deportes |ESTUDIANTES-RACING Y GIMNASIA-VÉLEZ

A los platenses les tocó el lado más complejo de las dos llaves

A los platenses les tocó el lado más complejo de las dos llaves
4 de Mayo de 2026 | 01:48
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Se terminó la ronda inicial del torneo Apertura y por ende quedaron definidos casi todos los cruces de los octavos de final, con un clásico asegurado, otros que podrían ser y una sensación: el lado izquierdo de la grilla es más difícil que el derecho. Veamos.

De un lado están Estudiantes y Gimnasia. Al Pincha le tocó Racing, que se clasificó arañando en la última fecha luego de empatar sin goles como local ante Huracán, que de paso también se metió en esa instancia. Se reeditará la final del año pasado en el Clausura que se definió en Santiago del Estero y tuvo victoria de los albirrojos en definición por penales. Para la Academia es una posibilidad de revancha y sostener al ciclo de Gustavo Costas, muy cuestionado en los últimos días.

El partido se disputará en UNO porque Estudiantes terminó mejor posicionado. El ganador enfrentará al que supere la llave entre Rosario Central e Independiente. En el caso de que sea el Pincha se seguirá jugando en La Plata pero si avanza la Academia se disputará en Rosario o en la cancha del Rojo, en un clásico infartante.

Gimnasia enfrentará a Vélez en Liniers. Un viejo clásico de los ‘90 tendrá una eliminación directa a un solo partido. En la Liguilla de 1987/88 ya se enfrentaron. Solo una grandísima curiosidad podría cambiar esta posibilidad: que el Fortín le gane por más de ocho goles a Newell’s en su partido final. Si eso sucede se hablará más de algo raro que de una cuestión futbolística.

Su gana el Lobo jugará contra el ganador de River-San Lorenzo o Defensa y Justicia. Lo mismo, si el que vence es el Fortín se disputará en el Amalfitani pero si gana el Lobo ese partido de cuartos de final se disputará en el Monumental si pasa River pero en el Bosque si ganan el Ciclón o el Halcón.

Como en el torneo Clausura la única chance de que se crucen es en semifinales. Claro, antes de eso tendrían que avanzar los dos sus partidos de octavos y cuartos de final. En el caso que eso suceda se enfrentarán en la cancha de Estudiantes.

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Del otro lado de la serie están los dos cordobeses (Talleres y Belgrano), Argentinos, Lanús, Independiente Rivadavia y Lanús o Instituto o San Lorenzo. También Boca y Huracán, que se medirán en octavos de final y para el Xeneize su camino hasta la final parece más accesible que para los demás equipos del sector izquierdo (o el margen superior).

El Superclásico sólo se podría jugar en una final, con los cual todas las miradas están puestas en esa posibilidad. El escenario no está defin

 

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