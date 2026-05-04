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La inteligencia artificial ya se suma a los tratamientos kinesiológicos

La inteligencia artificial ya se suma a los tratamientos kinesiológicos
4 de Mayo de 2026 | 02:05
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Lejos de tomarla como una amenaza, la inteligencia artificial (IA) comenzó a transformar la práctica de la kinesiología y la rehabilitación física. Los profesionales usan herramientas que permiten analizar datos, monitorear movimientos y acompañar tratamientos a distancia. Según los profesionales, esta tecnología abre nuevas posibilidades para mejorar la recuperación de los pacientes.

Aunque su incorporación es reciente, ya se aplica en consultorios, clínicas y hospitales, aportando mayor precisión y personalización en los tratamientos.

“La inteligencia artificial no reemplaza al profesional, sino que amplía sus herramientas para tomar mejores decisiones”, señaló Pablo Dolce, Presidente del Colegio de Kinesiólogos de la Provincia de Buenos Aires (CoKiBA).

Uno de los principales aportes de la IA es su capacidad para analizar grandes volúmenes de información en poco tiempo. En el campo de la rehabilitación, esto se traduce en evaluaciones más precisas y en la posibilidad de anticipar la evolución de los pacientes según sus características clínicas.

Además, permite diseñar tratamientos más personalizados, ajustando la intensidad y el tipo de ejercicios en función del progreso individual.

“Estas tecnologías permiten hacer un seguimiento más preciso y adaptado a cada paciente, algo clave en los procesos de rehabilitación”, explicó Dolce.

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El desarrollo de dispositivos portátiles, como sensores de movimiento colocados en distintas partes del cuerpo, permite registrar cómo se mueve un paciente en tiempo real. Esa información es procesada por sistemas inteligentes que ayudan a evaluar la calidad del movimiento y a detectar mejoras o dificultades.

A esto se suma el uso de entornos de realidad virtual, que proponen ejercicios más dinámicos e interactivos. Estas herramientas no solo aportan información objetiva, sino que también mejoran la motivación del paciente, un aspecto fundamental en tratamientos prolongados.

 

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