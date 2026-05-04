Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |Las sospechas de negocios a través de sus empresas

Creen que Faroni estaría también vinculado a la Universidad de la AFA

Creen que Faroni estaría también vinculado a la Universidad de la AFA

Javier Faroni

4 de Mayo de 2026 | 02:07
Edición impresa

La controversia en torno a la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha puesto ahora también en el ojo de la tormenta al empresario teatral y exlegislador Javier Faroni, junto a su esposa, Érica D’Alessandro.

Las acusaciones no apuntan a la legalidad de la institución en sí, sino a la presunta estructura de “negocios paralelos y la falta de transparencia” en la adjudicación de contratos vinculados a la educación y el marketing de la casa madre del fútbol argentino.

El vínculo con “Chiqui” Tapia

Faroni no es un extraño en el mundo de la AFA. Se lo considera uno de los asesores de máxima confianza del presidente Claudio Tapia. Esta cercanía es el punto de partida de las críticas, ya que se sospecha que esa relación facilitó el desembarco de sus empresas personales en proyectos oficiales de la entidad, como el Instituto Tecnológico (AFA-FTI) y la propia Universidad.

La tercerización de servicios

El núcleo de la denuncia pública radica en que la AFA habría delegado la explotación comercial y académica de sus proyectos educativos a sociedades vinculadas directamente a Faroni y D’Alessandro.

Se cuestiona si hubo una licitación transparente o si los beneficios económicos de las cuotas y certificaciones de la Universidad terminan en manos privadas en lugar de reinvertirse en el fútbol.

Su esposa, Érica D’Alessandro, aparece ocupando roles operativos y directivos en las sombras de estas gestiones comerciales.

LE PUEDE INTERESAR

ADEPA, por el respeto al trabajo periodístico

LE PUEDE INTERESAR

¿Salarios a niveles de Japón y Polonia?

¿“Caja” Política?

Dado que Faroni ha tenido un recorrido político (alineado con el massismo) fue diputado provincial por el Frente de Todos y director en Aerolíneas Argentinas), diversos sectores opositores a la gestión de Tapia denuncian que la Universidad de la AFA funciona como una “caja política”.

Se acusa a la pareja de montar una estructura de cobros por licencias y cursos internacionales donde la AFA pone el “nombre” (la marca campeona del mundo) y las empresas de Faroni se llevan la rentabilidad operativa.

Antes de la Universidad, el modelo se probó con las academias de fútbol tecnológicas (AFA FTI). Faroni fue señalado como el cerebro detrás de la expansión de estas franquicias por el mundo. La acusación es que se utilizaría el patrimonio simbólico de la Selección Argentina para un lucro personal bajo el disfraz de un proyecto institucional de la AFA.

Se los señala por haber privatizado, de facto, las áreas de educación y nuevas tecnologías de la AFA, transformando un proyecto pedagógico en un negocio familiar .

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal

“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”

UNLP: regreso a clases en los colegios y facultades

Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias

Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa

Hantavirus en un crucero que partió de Argentina
Últimas noticias de Política y Economía

Sala de prensa: reapertura ¿con o sin Adorni?

Dólares bajo el colchón: sigue ganando la desconfianza

El Gobierno, con desafíos y reclamos en escala

El Concejo se prepara para votar los números de Alak en 2025
Deportes
VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Pereyra lo hizo crecer y ese mérito tiene gran peso
El Lobo se queda sin su figura para los playoffs
“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”
El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco
Información General
Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión
La mitad de los personas con asma no la controla
Fin de semana largo con movimiento pero bajo gasto
Impensado cruce entre un reconocido streamer platense y Galperín por un video: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
Día Mundial de la Libertad de Prensa: ADEPA llama a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico
Espectáculos
El fútbol invade las pantallas: el aluvión de estrenos que llega antes del Mundial
Otra vez el corazón roto: Pampita, separada, se fue a Miami “a pasar las penas”
A un ganador del Oscar le hicieron pagar por viajar con el premio... y se lo perdieron
Adabel “tomó decisiones que no comparto”, dijo su ex
Se casaron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari
Policiales
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela
Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa
Maradona: Morla y Stinfale cayeron en la lista negra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla