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Política y Economía |Estaba cerrada desde el 23 de abril

Sala de prensa: reapertura ¿con o sin Adorni?

No estaba anoche confirmada la posible conferencia de prensa del jefe de Gabinete. Mientras, sigue la pelea del Gobierno contra el periodismo. Nuevo tuit del Presidente

Sala de prensa: reapertura ¿con o sin Adorni?

Manuel Adorni daría una conferencia de prensa en Casa de Gobierno/na

4 de Mayo de 2026 | 02:11
Edición impresa

El gobierno de Javier Milei debe cumplir hoy con su anuncio del jueves pasado: la rehabilitación del acceso de periodistas a la Casa de Gobierno, más de una semana después -desde el 23 de abril-de disponer el cierre inédito de su sala de prensa bajo el pretexto de una denuncia por supuesto espionaje ilegal ruso y que coincidió con una radicalización del enfrentamiento del mandatario con el periodismo.

El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, dijo durante una entrevista radial que “está todo en proceso para que el lunes se reabra y se vuelva a la normalidad”. Además, dejó una puerta abierta para una conferencia de prensa que, hasta anoche, no estaba confirmada. De ser así, sería a las 11 horas. El tema es cuando la haga si dejará preguntar a los periodistas.

Una medida inédita en un contexto de confrontación

El Gobierno cerró la sala de prensa del palacio gubernamental y bloqueó el acceso de los periodistas acreditados por orden de la Casa Militar, a cargo de la seguridad presidencial, luego de presentar una denuncia penal contra dos periodistas de la señal televisiva Todo Noticias (TN) que habían difundido imágenes supuestamente grabadas sin autorización en el interior de la Casa Rosada.

La medida, inédita en democracia, generó el repudio de entidades de prensa, partidos de la oposición y de la propia Iglesia católica que reclamó en un comunicado “erradicar discursos de odio y dejar de lado expresiones hirientes”.

Durante el transcurso de la semana pasada, donde la sala permaneció cerrada, se retiraron los accesos por huellas dactilares a los trabajadores de prensa, hecho que generó polémicas y críticas principalmente en los gremios y asociaciones de prensa, quienes calificaron este suceso como “un peligro para la democracia”.

El mandatario ultraliberal mantiene una postura abiertamente agresiva con la mayoría de los medios de comunicación, por lo general a través de sus redes sociales, y únicamente da entrevistas a los que son más afines a su gestión. “No odiamos lo suficiente a los periodistas” es la consigna que replica casi a diario en X.

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En febrero creó la Oficina de Respuesta Oficial para “desenmascarar mentiras y operaciones de los medios”, según él mismo afirmó. La nueva dependencia tiene similitudes con la cuenta Rapid Response 47 (Respuesta Rápida 47) creada por el presidente estadounidense Donald Trump —su principal aliado en la región —para responder a supuestas “fake news” en su contra.

El último miércoles en el Congreso, Milei les gritó “corruptos” a los periodistas que cubrían el informe de gestión del jefe de Gabinete, sospechado de presunto enriquecimiento ilícito. El mandatario acompañó al funcionario al Parlamento como gesto de apoyo.

Milei volvió a embestir anoche contra la periodista que conduce el ciclo en el que se transmitieron las imágenes tomadas por un acreditado con anteojos inteligentes. “(Luciana) Geuna basura mentirosa”, descargó su furia a través de su cuenta de la red social X. Fue después de declaraciones de la periodista en la que aseguró que “no era la idea hacer una cámara oculta” en la Casa Rosada y que tenían permiso para tomar las imágenes.

Como consecuencia, en el Gobierno denunciaron a la señal TN con la acusación de que grabaron áreas internas con gafas inteligentes; eso llevó a que se iniciara una investigación judicial en el juzgado comandado por Ariel Lijo bajo la carátula de “intromisión ilegítima”. Hasta ahora no hubo avances en la causa.

Con cambios

Adorni, quien además oficia de portavoz gubernamental, adelantó el viernes a radio El Observador de Buenos Aires que habrá modificaciones en los protocolos de seguridad que deberán cumplir los periodistas acreditados en la casa de gobierno, lo cual augura que el acceso a fuentes de información será más dificultoso por las nuevas restricciones.

“Modificaciones va a haber seguro”, reveló Adorni. “Está claro que no se puede permitir que nadie, no sólo periodistas, filme en lugares que no están permitidos. Está prohibido taxativamente en la normativa”.

El jefe de Gabinete dijo además que en su calidad de portavoz dará una conferencia de prensa “lunes o martes” después de más de un mes de su última comparecencia.

 

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