Colapinto: lo mejor al margen del resultado

El Alpine comandado por Franco Colapinto transita por la pista del Gran Premio de Miami de F1 / IG

Tres horas después de haber finalizado la carrera, la FIA sancionó a Charles Leclerc (Ferrari) con un recargo de 20 segundos por conducción insegura y salirse de los límites de la pista en reiteradas ocasiones. En tal sentido se vio beneficiado Franco Colapinto terminó en la séptima colocación, ya que el piloto monegasco terminó por detrás del piloto argentino.

De este modo, Colapinto obtuvo su mejor ubicación desde que es parte de la máxima categoría del automovilismo internacional, ya que superó el octavo puesto que había conseguido en el Gran Premio de Azerbaiyán de 2024 al volante de un auto de la escudería Williams.

Aunque lo hecho en la ciudad estadounidense de Miami por Franco Colapinto -sacando de lado que se vio beneficiado por la sanción a Leclerc- superó con creces aquella carrera que tuvo como escenario en el circuito callejero de Bakú hace dos temporadas atrás.

Colapinto, que no tuvo una buena larga aunque después se recompuso el mal arranque llegó a estar en el cuarto puesto como consecuencia que fue uno de los últimos que entró a boxes para el cambio de neumáticos.

En ese sentido, Colapinto mantuvo un buen ritmo con el Alpine A526, que llegó a Miami con mejoras -cambio de chasis- tras el largo impasse que tuvo la Fórmula Uno tras cancelarse las competencias de Bahréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico de Medio Oriente.

En esa condición, Colapinto terminó por detrás de los autos como Mercedes, McLaren, Ferrari y Red Bull que por ahora son inalcanzables para Alpine, dejando por detrás a otros equipos que están a la par o por debajo de las unidades motrices de la escudería francesa.

Por eso es más valorable lo que hizo Colapinto en Miami con su monoplaza ajustado a las pautas del nuevo reglamento, que fue revisado por la FIA y la F1 después del reclamo de los pilotos de la máxima categoría del automovilismo.

En tal sentido, Colapìnto sumó seis unidades con el séptimo puesto de Miami tras la revisión de la autoridades de la categoría; mientras que en el Gran Premio de China había sumado una con la décima colocación; mientras que ahora ostenta siete puntos disputadas las primeras cuatro carreras de la presente temporada de la F1.

Por su parte, el triunfo en el Gran Premio de Miami quedó en manos del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el podio lo completaron el británico Lando Norris y el australiano Oscar Piastri, ambos de McLaren.

Por su parte, Pierre Gasly tuvo que abandonar en el primer tramo de la carrera, cuando en una maniobra con Liam Lawson (Racing Bulls) golpeó al piloto de Alpine, tras lo cual el francés volcó y quedó boca abajo.

Al respecto, Pierre Gasly que había largado desde la décima posición de la parrilla, declaró después que salió ileso, pero sobre todo decepcionado.

“En este momento estoy más decepcionado que cualquier otra cosa. Fue bastante aterrador, sobre todo porque no sabes qué pasa una vez que estás en el aire. Me alegra que esté bien”, dijo el piloto galo.

En lo que tiene que ver con Antonelli, que en algún momento su ubicación de liderazgo se había visto amenaza por Lando Norris, se quedó como quedó dicho con la tercera carrera consecutiva ganada (China, Japón y Miami) por lo que Williams obtuvo todas la competencias de la temporada, ya que George Russell se quedó con el GP de Australia.

La familia messi posa antes de la carrera de Miami con Franco Colapinto y su novia, Maia Reficco / IG