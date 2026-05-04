El domingo más frío del año con 1 grado de mínima

Apenas 1 grado de temperatura registró el termómetro en la madrugada de ayer y fue la madrugada más fría de 2026 en la Ciudad.

La jornada del domingo, lejos de las previsiones de cielo nublado y ventoso, tuvo cielo despejado, sol desde la mañana y hasta finalizar la tarde y una máxima de 18 grados.

El clima continuará con mañanas frescas y tardes agradables para hoy y mañana. Ya para el miércoles las previsiones marcan probabilidad de precipitaciones.

Para hoy se aguarda una marca térmica mínima de 8 grados pero la máxima está prevista en 21 grados.

Desde mañana y hasta el jueves las temperaturas mínimas serán de dos dígitos, entre los 13 y 16 grados, mientras que las máximas estarán entre los 21 y 23 grados. Para el miércoles se prevén precipitaciones y recién habrá un descenso de temperatura el viernes próximo, cuando la mínima sería otra vez de 8 grados.

DOMINGO FRÍO

El frío se hizo sentir con fuerza en La Plata durante la madrugada de ayer que tuvo 1 grado y en la mañana llegó a los 3 grados, provocando que los vecinos salieran bien abrigados en el último día del fin de semana largo que comenzó el viernes pasado con el feriado por el Día del Trabajador.