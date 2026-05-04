Dólares bajo el colchón: sigue ganando la desconfianza

Los dólares no se blanquean en la cantidad que busca el Gobierno /na

La desconfianza histórica de los argentinos hacia el sistema financiero representa un obstáculo crítico para el plan del presidente Javier Milei de reintegrar los dólares en efectivo a la economía formal, según advirtió un reporte de Bloomberg publicado ayer. El programa oficial “Inocencia Fiscal”, diseñado para atraer capitales mediante la promesa de confidencialidad y protección frente a auditorías, generó hasta el momento una respuesta limitada debido a décadas de crisis recurrentes.

El medio especializado destacó que, a pesar de que el Gobierno estima la existencia de 170.000 millones de dólares fuera del circuito, los depósitos en moneda extranjera crecieron menos de 1.000 millones de dólares desde el lanzamiento de la iniciativa en febrero. Esta resistencia, explican, se fundamenta en el trauma del “corralito” de 2001, cuando los ahorros fueron pesificados y perdieron gran parte de su valor, consolidando la idea de que confiar en el Estado implica un riesgo inaceptable.

En la visión de los ciudadanos recogido por el medio internacional, las experiencias pasadas dictan el comportamiento presente, tal como explicó el comerciante Alejandro Lamas al afirmar que “los gobiernos aquí han hecho todo tipo de locuras en el pasado ¿cómo podrías confiar en ellos?”.

Esta mentalidad forjó una cultura del ahorro en efectivo donde los billetes son celosamente custodiados en hogares o cajas de seguridad, clasificándolos incluso por el tamaño del retrato de Benjamin Franklin para determinar su valor en el mercado informal.

Al respecto, Lamas describió la realidad del dinero oculto al señalar que “te sorprendería lo húmedos y malolientes que pueden llegar a estar los billetes de dólar cuando han estado escondidos bajo un colchón durante años”.

Por su parte, Marcelo Capobianco, comerciante y seguidor del mandatario, resumió la lógica del ahorrista local: “Nadie acá ahorra en pesos, y si lo hacés, es el final del juego”.

A pesar de que la actual administración goza de niveles de confianza significativos, los especialistas coinciden en que la normativa por sí sola es insuficiente para desterrar hábitos tan arraigados.

En este sentido, el economista jefe de Facimex Valores, Adrián Yarde Buller, advirtió a Bloomberg que “hará falta algo más que una ley para cambiar el comportamiento”, enfatizando que la reconstrucción de la confianza institucional es un proceso que requiere tiempo y estabilidad, factores que hoy condicionan las posibilidades de una transformación financiera profunda en la Argentina.