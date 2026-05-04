Piden designar a 2027 como “el año del centenario de Raúl Alfonsín”

Dirigentes de La Plata y otros municipios de la Provincia nucleados en la agrupación “Encuentro Radical” impulsan que 2027 sea declarado “el año del Centenario del Nacimiento de Raúl Alfonsín”, ya que el próximo 12 de marzo el expresidente cumpliría 100 años.

La iniciativa fue presentada al presidente del Comité Nacional de la UCR, Leonel Chiarella, solicitando que se impulsen las acciones convenientes para esa declaración, a través del Congreso de la Nación, las Legislaturas de las provincias, los Concejos Deliberantes y mediante la organización de actos alusivos y clases en todos los niveles de enseñanza.

De este modo, el grupo pidió la coordinación con todos los Comités del partido del país, para homenajear al primer presidente de la democracia moderna argentina, iniciada con su asunción, en 1983, recordado por su lucha por la reinstauración democrática luego de la dictadura más sangrienta que sufrió el país, y su reivindicación a los derechos humanos a partir de la creción de la Conadep y el impulso del Juicio a las Juntas.

Alfonsín nació en Chascomús el 12 de marzo de 1927 y falleció el 31 del mismo mes, en 2009. El expresidente y dirigente radical recibió reconocimientos y condecoraciones a nivel nacional e internacional. El último en nuestra ciudad fue la colocación, votada por ordenanza, de una escultura en su memoria en Plaza Moreno en 2018, donde el mes pasado el PJ y la UCR platenses lo recordaron.

Entre los firmantes, se encuentran Daniel Sabsay, Elva Roulet, Antonio Portesi, Elsa Kelly, Guillermo San Martín, Marta Carraro, Luis Miralles, Daniel Onofri, Javier Mor Roig, Humberto Vignoli, Luis Folino y Raúl Pistorio, entre otros.