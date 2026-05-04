El fútbol invade las pantallas: el aluvión de estrenos que llega antes del Mundial

Cuando falta apenas un puñado de semanas para que suene el primer silbatazo del Mundial 2026, Netflix, Prime Video y hasta los cines se pusieron de acuerdo en algo poco frecuente: inundar las pantallas de documentales, series y películas con olor a pasto recién cortado y cánticos de tribuna. No es casualidad. Tampoco es amor al deporte. Es una estrategia tan calculada como un tiro libre de Messi: aprovechar la fiebre mundialista para captar la atención.

La oferta es notable. Netflix lidera la carga con un despliegue que abarca desde Sudamérica hasta los confines más turbulentos del vestuario francés.

El mes arranca el 7 de mayo con “Tetracampeones: Brasil volvió a creer”, un documental que repasa la conquista del Tetra en 1994 a través de material filmado por los propios jugadores desde adentro: construido a partir de imágenes inéditas detrás de cámaras grabadas por los propios futbolistas a lo largo del torneo, el documental relata la victoria que marcó el regreso de Brasil a la élite del fútbol.

21 e mayo: llega a los cines "El Partido", un documental de 91 minutos que cronometra la batalla entre Argentina e Inglaterra en el '86

El 12 de mayo toca el turno de “Al descubierto en el Reino Unido”, serie dedicada al fútbol inglés que comienza con un episodio sobre Jamie Vardy, leyenda de la Premier League recorriendo un camino sin precedentes hasta llegar a la cima contra todo pronóstico. El sueño hecho realidad, versión inglesa y sin glamour, que llega acompañada de otras entregas de la misma saga documental sobre el Liverpool y el milagro de Estambul.

El 13 de mayo llega la historia más incómoda del lote: “El autobús: la huelga de la selección francesa”. El documental explora la controversia que rodeó a la selección francesa en la Copa Mundial de 2010 y la huelga iniciada por el equipo dentro de un autobús, en protesta por la exclusión de su estrella Nicolas Anelka —un suceso que provocó un escándalo político en su momento y acaparó titulares. Spoiler: perdieron todo. El partido, la imagen y, temporalmente, el orgullo nacional.

El 21 de mayo es el turno de “James”, la serie de tres episodios dedicada al colombiano más mediático del fútbol moderno. La serie no esquivará temas controversiales: abordará su ascenso meteórico, las polémicas que lo han rodeado.

A estos títulos se suma también “Brasil 70”, miniserie de ficción basada en la preparación y el triunfo de Brasil en el Mundial de México 1970, enmarcada en el contexto del régimen militar brasileño. Aquel equipo es recordado como el que entregó el más bello fútbol en Mundiales (29 de mayo).

Y el cierre mundialista de Netflix llega el 28 de mayo con el producto más original de la tanda: “Dibu Martínez: El pibe que ataja el tiempo”. La producción utiliza una narrativa que combina dibujos animados basados en ilustraciones de Liniers, material de archivo personal y entrevistas con el círculo íntimo del arquero, incluyendo a Lionel Messi, Lionel Scaloni y Miguel Ángel Santoro.

MÁS ALLÁ DEL STREAMING

Pero la fiebre audiovisual no se queda en el sofá. El 21 de mayo, después de su avant premiere en Cannes, llega a los cines argentinos “El Partido”, una película documental de 91 minutos —exactamente los mismos que duró aquel encuentro— sobre Argentina vs. Inglaterra en el Mundial de México 1986. Por primera vez, el largometraje reúne a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo el partido, sino también el contexto histórico que lo rodeó, explorando su dimensión deportiva, política y cultural y su vínculo con la Guerra de las Malvinas. Gary Lineker, Jorge Valdano, Oscar Ruggeri y Peter Shilton, todos juntos en el mismo cuarto. La escena que ninguno de ellos esperaba vivir. La película llegará luego a Disney+.

En paralelo, Prime Video pone en juego su apuesta más argentina: el 22 de mayo se estrena la segunda temporada de “Barrabrava”, la serie de Gastón Pauls y Matías Mayer sobre el universo de las hinchadas radicales. La narrativa profundiza en la violencia, el poder y las dinámicas familiares dentro del fútbol argentino, con una sinopsis que anticipa una “guerra total” que reordena las reglas internas del club ficticio y plantea la aparición de nuevos antagonistas. Una serie que, como bien define uno de sus propios creadores, usa el fútbol como pretexto para hablar de la familia, el territorio y la identidad.

Todo esto se suma a lo que ya está disponible: el documental sobre “Ronaldinho” —otra producción Netflix que repasa la trayectoria de uno de los últimos embajadores del “jogo bonito” de Brasil— y “Balls Out”, comedia de Prime Video que tiene poco fútbol y muchos preservativos, entre otras propuestas. Y habrá más, seguramente, en junio.

22 de mayo: se estrena la segunda temporada de “Barrabrava” por Prime Video. Con Gastón Pauls y Matías Mayer

El negocio detrás de la pelota

¿Las plataformas hacen esto por amor al deporte, o el fútbol es simplemente el cebo más eficiente que existe? La respuesta, claro, es la segunda. El timing no es ingenuo. Netflix, con más de 325 millones de suscriptores y ganancias que crecieron un 26% en 2025, tiene los números suficientes para saber exactamente qué tipo de contenido retiene a los usuarios y cuál convierte a los indecisos. El fútbol cumple las dos funciones al mismo tiempo: genera conversación, viraliza orgánicamente y activa a audiencias que normalmente no consumen entretenimiento en streaming.

El fútbol en vivo es un tesoro para las plataformas, que buscan aprovechar la pasión del hincha

El modelo de negocio está mutando a gran velocidad. Lo que comenzó como un servicio de streaming por suscripción ha evolucionado hacia un ecosistema integral de entretenimiento, incorporando modelos de monetización complementarios como publicidad, eventos en vivo y nuevos formatos de contenido. En ese esquema, el deporte ocupa un lugar cada vez más estratégico: la apuesta por el deporte en vivo es la jugada del momento. Apple se asoció con Messi para llevar sus partidos en la MLS a todo el planeta. Netflix negocia ampliar derechos de la NFL para 2026 duplicando la cantidad de partidos. 65 millones de personas vieron la pelea Tyson-Paul en Netflix.

Y el fútbol en vivo es la tierra prometida. Las plataformas todavía están en los prolegómenos de esa conquista —comprando los derechos de ligas menores, probando con eventos puntuales, armando audiencias— pero la dirección está clara. Dentro de algunos años, el debate no será si ver el Mundial en televisión abierta o en cable. Será en qué plataforma, con qué plan de suscripción y cuántos anuncios.

Por ahora, mayo 2026 nos regala una transición curiosa: la previa del Mundial más vista de la historia del streaming. Las plataformas abrieron el buffet con documentales, series y películas sobre fútbol —algunas de altísima calidad, otras claramente oportunistas—, y el hincha, siempre fiel, pica el anzuelo. Porque el hincha no puede evitarlo. “Puede cambiar todo, pero no puede cambiar su pasión”.