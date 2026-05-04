Suspenden un plan alimentario en la Provincia

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Desde el inicio de este mes y por 90 días, el Gobierno de Axel Kicillof suspendió la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA). La medida afecta a 2 millones de alumnos bonaerenses que llevan a sus casas una caja que mensualmente contiene alimentos básicos por unos $15.000.
La decisión fue formalizada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mediante una resolución que establece una “reasignación de partidas” para garantizar el funcionamiento del sistema alimentario escolar considerado esencial. Todo en medio de una fuerte polémica con el gobierno nacional por el recorte de fondos y en una creciente preocupación de los intendentes por la situación que atraviesan miles de familias en los municipios.
La medida se inscribe en el marco de la emergencia económica provincial y, según el texto oficial, responde a la “profunda recesión” y al “incumplimiento de transferencias automáticas y no automáticas” por parte del Estado nacional. Pese a esto, el Gobierno bonaerense anunció días atrás un aumento de los fondos para el Servicio Alimentario Escolar (SAE), la asistencia alimentaria a los municipios y un conjunto de programas sociales.
“El gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria y otras áreas muy sensibles”, dijo Kicillof, y apuntó a la deuda de unos $220.000 millones que su ministro de Desarrollo Social le reclama a Sandra Pettovello, en conceptos de transferencia para financiar el SAE.
Estos dichos fueron la semana pasada, tras la marcha de intendentes bonaerenses junto a la vicegobernadora Verónica Magario y Larroque a Capital Humano para reclamar el envío de fondos adeudados por el Gobierno nacional destinados al servicio alimentario de millones de chicos. Todos los alcaldes que estuvieron allí mostraron su preocupación porque entienden que cada vez es más complicada la situación de miles de familias vulnerables y con esta medida se agrava el panorama.
Sin embargo, la ministra evitó recibir la nota de reclamo y los recibió con un cartel frente a la sede porteña. “Intendentes diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben”, rezaba el texto sobre un cartel de 2 por 3 metros que tapaba una puerta.
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Frente al recorte del MESA, la Provincia incrementó el 30 por ciento del SAE, por el cual 2.500.000 de alumnos de todos los niveles de escuelas públicas reciben desayuno, almuerzo y merienda, lo que requiere una inversión de 13 mil millones adicionales mensualmente. También subió 25 por ciento lo destinado a los programas Envión y Más VIDA y duplicó las transferencias para asistencia alimentaria a municipios.
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