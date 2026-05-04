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Deportes |GANÓ LOS SEIS PARTIDOS DEL NUEVO CICLO. ¡CÓMO NO VA A ALBERGAR ILUSIONES!

"Pata" Pereyra hizo crecer a Gimnasia y ese mérito tiene gran peso

El “vamos viendo” de la CD se convirtió en un acierto contundente. El “Pata” está haciendo todo como para que lo ratifiquen en el cargo

"Pata" Pereyra hizo crecer a Gimnasia y ese mérito tiene gran peso

El “Chelo” Marcelo Torres sigue “disparando” goles / N. Braicovich

Martín Mendinueta

Martín Mendinueta
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4 de Mayo de 2026 | 02:00
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¿Y Julio Vaccari? ¿Y Omar De Felippe? ¿Y los otros DT candidatos? ¿Qué va a pasar ahora? Ninguna de estas preguntas hoy tienen espacio en el renovado, y muy feliz, estado anímico de los hinchas de Gimnasia.

Ariel Pereyra es el hombre del momento y tiene sustento. Asumió en un momento de profunda incertidumbre, ganó todos los partidos donde estuvo como conductor táctico e instaló una atmósfera de confianza que tiene a su gente disfrutando a pleno.

¿Cómo pudo cambiar tanto la situación? ¿Cuál fue la clave? ¿Qué serie de medidas lo hizo posible? ¿Cómo se construyó, con los mismos jugadores que estaban en el plantel, una corriente tan positiva? Esto es fútbol. Puede parecer una respuesta incompleta y en efecto lo es, pero la interpretación de cada analista tendrá su explicación.

ARMAR EL “DOBLE NUEVE” FUE EL PRIMER GRAN ACIERTO DEL TÉCNICO

Un aspecto concreto e irrefutable es la nueva identidad táctica del ataque. Desde el primer momento Pereyra pensó en Agustín Auzmendi como titular. Lo convirtió en el compañero de ataque de Marcelo Torres. Fue un “golazo de media cancha”. Engordó la presencia en el área rival. La duplicó, así de simple.

Ayer Agustín Auzmendi no necesitó gritar un gol propio para ser la figura. Peleó y ganó un montón de pelotas mostrando entrega y compromiso con un caudal admirable. En una de ellas levantó la cabeza, vio entrar libre de marca al “Chelo” y se la entregó justita para que facturara la apertura del marcador.

Auzmendi jamás paró de correr y lo hizo siempre con buen criterio. Cuando fue reemplazado, salió exhausto. No fue sorpresivo, pero sí totalmente justa la catarata de aplausos que lo despidió en su caminata, con dificultad, hacia el banco de suplentes.

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Ganar potencia lo bueno y minimiza el error; eleva siempre al protagonista, lo presenta en su mejor versión y, lógicamente, alimenta la seducción que impacta en los habitantes de la tribuna.

A los “triperos”, como a los fieles de los otros equipos, les encanta irse del estadio festejando. Ellos han esperado bastante por esta bonanza. Por eso, es lógico que le otorguen un voto de confianza al “Pata”. Haber recuperado la ilusión constituye la circunstancia más linda.

Gimnasia preparará su estrategia para el choque de octavos de final sabiendo que su gente está esperanzada una vez más.

Aquella ausencia total de apuro de la comisión directiva por contratar al reemplazante de Zaniratto mutó en un acierto de aspecto contundente. Se decía que estaban perdiendo un tiempo de oro y, semanas después, el desarrollo de la agenda competitiva les ha dado la razón.

Probablemente, a Vaccari, como al resto de los candidatos, no les debe hacer mucha gracia el contundente éxito que abraza al “interino”. Quizás, sólo quizás, deje esa condición y se quede donde varios quieren estar.

 

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