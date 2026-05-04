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Política y Economía |Evalúan un aumento en la tarifa de taxis

El Concejo se prepara para votar los números de Alak en 2025

La rendición de cuentas obtuvo despacho de comisión con el apoyo de la UCR. Se trata en la sesión del jueves

El Concejo se prepara para votar los números de Alak en 2025

el concejo sesiona el jueves, con la rendición 2025 en agenda/archivo

Laura Romoli

Laura Romoli
lromoli@eldia.com

4 de Mayo de 2026 | 02:08
Edición impresa

La rendición de cuentas del ejercicio municipal 2025 será votado esta semana en el recinto de sesiones del Concejo Deliberante, luego de haber obtenido despacho favorable en la comisión de Hacienda. El expediente muestra un balance sobre la gestión comunal del año pasado, con un gasto total de 475.000 millones de pesos, de los que la mayor parte fue destinada a obras.

Además del oficialismo, la rendición del gasto municipal contó con el respaldo de la UCR para la firma del dictamen de comisión, por lo que el jueves, en la próxima sesión ordinaria del deliberativo, obtendría 13 votos, el número mínimo necesario para su aprobación.

Mientras los monobloques de Asap Nueva Generación y Pro Vecinal aún no adelantaron su posición sobre el balance de gestión, La Libertad Avanza (LLA) y el PRO ya ratificaron su rechazo. En diálogo con EL DIA, desde esas bancadas cuestionaron la subejecución en el área de Seguridad como uno de los motivos principales para votar en contra.

El Departamento Ejecutivo municipal envió al Concejo la rendición de cuentas el 31 de marzo pasado, al mismo tiempo que la presentó ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia.

En ese expediente consta un gasto total de la administración comunal del orden de los 475.000 millones de pesos. La secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos tuvo la mayor partida, habiendo ejecutado unos 257.000 millones de pesos.

En Educación, en tanto, la Comuna gastó 35.600 millones de pesos, y en la Secretaría General, que tiene a su cargo las delegaciones de la periferia, la ejecución fue de 33.900 millones de

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pesos, mientras que en Salud, fue de 17.000 millones. La secretaría de Seguridad tuvo un gasto de 13.700 millones de pesos y la Secretaría Administrativa, 13.900 millones.

REUNIÓN DE TRANSPORTE

En tanto, se espera que mañana se reúna la comisión de Transporte y Tránsito del Concejo, donde, entre otros temas de agenda, prevé evaluar distintos pedidos de asociaciones de taxistas para el aumento de la tarifa del servicio.

Entre las presentaciones, se encuentra la del sindicato de choferes de taxis, que solicitó una readecuación del esquema de cobro. El pedido central radica en la eliminación de la Tarifa 1, actualmente con una bajada de bandera de 1.250 pesos y ficha de 125. En su lugar, el gremio apunta a que la Tarifa 2 se convierta en el valor único del servicio, lo que llevaría la bajada de bandera 1.500 pesos y la ficha, a 150 por cada 120 metros recorridos.

Según indicaron, el cambio representaría un incremento aproximado del 20 por ciento en el costo del servicio, una suba que, afirmaron, sería “un respiro en medio de la crisis”.

 

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