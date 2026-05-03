Mañana regresan las clases en los colegios y facultades de la UNLP

Luego de una semana sin clases, regresan mañana las clases a los colegios y buena parte de las facultades de la Universidad Nacional de La Plata. En los establecimientos preuniversitarios ya analizan cómo recuperar los contenidos que no se pudieron dictar en casi un mes sin actividades por paros docentes y nodocentes, quienes piden la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y paritarias libres.

Según explicaron en el gremio nodocente de la Universidad Nacional de La Plata, Atulp, "de acuerdo a los cálculos del Congreso Nacional, el impacto de aplicar la Ley de Financiamiento Universitario este año equivaldría al 0,23% del PBI argentino: una cantidad de recursos poco significativa para el país y fundamental para su educación pública".

Además, desde el mismo gremio, informaron que "con el salario de este mes percibimos el aumento unilateral de 1,7% sobre el salario de diciembre 2025 dispuesto por el gobierno nacional, resuelto sin convocar a las paritarias del sector universitario y acordados en otra mesa de negociación con porcentajes por debajo de la inflación relevada y proyectada para el primer trimestre de 2026".

Las actividades regresarán mañana y hasta el 11 de mayo porque el martes 12 de mayo se realizará otro paro de actividades de docentes y nodocentes más la cuarta marcha federal universitaria, según anticiparon desde los gremios locales y las federaciones nacionales de docentes y nodocentes.

"La lucha sigue en pie por paritarias libres y por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada en 2025, que incluye la restitución del 51,59% de recorte salarial impuesto por este gobierno desde el comienzo de su mandato", indicaron en el sindicato Atulp.

Los docentes universitarios realizaron un nuevo paro por toda una semana que concluyó el sábado pasado y se sumó a otras medidas de fuerza que realizaron durante este año. Según marcan desde Adulp y la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu), ya hubo múltiples renuncias en cargos docentes para buscar otros empleos ante la caída del poder adquisitivo del salario del sector universitario desde que asumió el gobierno nacional de Javier Milei, en diciembre de 2023.

Cabe indicar que la semana pasada, el Ministerio de Capital Humano del gobierno nacional intimó a los rectores de las universidades nacionales a que informen qué medidas tomarán para garantizar el derecho a la educación de los estudiantes universitarios, a quienes definió como "víctimas de los paros impulsados por los gremios", según un comunicado oficial difundido en redes sociales. Agregaron desde el gobierno que se observa con extrema preocupación la suspensión total de la actividad académica que, según el texto, se registra en universidades de todo el país.