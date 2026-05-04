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Opinión |Informe internacional

La libertad de prensa, en su nivel más bajo en 25 años

La libertad de prensa, en su nivel más bajo en 25 años

Redacción AFP

4 de Mayo de 2026 | 02:09
Edición impresa

La libertad de prensa en el mundo cayó a su nivel más bajo desde un cuarto de siglo, advirtió Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su clasificación anual, donde varios países de América Latina se ven impactados por una “espiral de violencia y represión”.

“En 25 años, el promedio de puntuación del conjunto de países estudiados nunca había sido tan bajo”, explicó la oenegé en la nota que acompaña la lista, que cuenta con cinco niveles (de “muy grave” a “bueno”).

Según la organización, el 52,2% de los países del mundo está en situación “difícil” o “muy grave”, una cifra que poco tiene que ver con el 13,7% en 2002. RSF atribuye en parte este deterioro al “desarrollo de un arsenal legislativo cada vez más restrictivo, especialmente vinculado a las políticas de seguridad nacional” desde 2001, el año de los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos, que ya había pasado de una situación “bastante buena” a “problemática” en 2024, año de la reelección de Donald Trump, pierde siete puestos y se sitúa en el lugar 64.

La organización también hace hincapié en los “fervientes defensores” de Trump en América Latina, el presidente argentino Javier Milei y su par salvadoreño Nayib Bukele, cuyos países retroceden igualmente en la lista. Argentina cae 11 puestos y se sitúa en el puesto 98.

La oenegé también alerta sobre el desplome del porcentaje de población que vive en un país donde la situación de la libertad de prensa es “buena”, que pasa del 20% a “menos del 1%” en un cuarto de siglo. Sólo siete países del norte de Europa, con Noruega a la cabeza, forman parte de esta categoría.

Además de los ataques del presidente estadounidense contra la prensa, “una práctica sistemática”, la situación en Estados Unidos se vio marcada por la detención y posterior expulsión del periodista salvadoreño Mario Guevara, que informaba sobre los arrestos de migrantes, según el reporte.

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También por la drástica reducción de la financiación de los servicios audiovisuales exteriores, como Voice of America (VOA) o Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL).

Ecuador registró la mayor caída regional en la clasificación, perdiendo 31 posiciones hasta llegar al puesto 125.

Según RSF, la nación suramericana “se enfrenta a una erosión sin precedentes de la seguridad de los periodistas, mientras la violencia vinculada al crimen organizado se expande y unos responsables públicos cada vez más hostiles intensifican la presión sobre la prensa”.

También es el caso de Perú (144º, -14), donde cuatro reporteros fueron asesinados en 2025, añadió la oenegé.

Ese país retrocedió 67 puestos en la clasificación desde 2022, “en gran medida debido a una serie de alarmantes iniciativas legislativas, acoso judicial y campañas de difamación dirigidas contra los medios de comunicación independientes”.

Para la organización, es “preocupante” observar que algunas de estas tendencias se asemejan a formas más tradicionales de censura, como la represión estatal y los ataques directos, que prevalecen en países como Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde la libertad de prensa copa los niveles más bajos de la región.

Otros países latinoamericanos, en cambio, progresaron, como Brasil (52º), que ganó 58 puestos desde 2022, así como Colombia (102º) y Uruguay (48º).

“Las leyes de seguridad nacional, contra el terrorismo por ejemplo, o para proteger el secreto de defensa, restringen cada vez más el campo del periodismo. Rusia es campeona en la materia, pero el impacto se siente también incluso en democracias”, subrayó Bocandé.

En el plano mundial, Arabia Saudita (176º, -14), donde el reconocido columnista Turki al Jaser fue ejecutado en junio por el Estado, rivaliza con Rusia, Irán y China por las últimas posiciones del índice, que cierra Eritrea (180º).

 

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