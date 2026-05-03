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El crimen de Luis Cubilla: así fue el despiadado ataque en medio de un festejo en La Plata

Es una prueba clave que determina la autoría. El detenido por el caso ya fue indagado por el fiscal y se negó a declarar. Así su suerte procesal parece sellada. El expediente se encamina al dictado de la prisión preventiva

3 de Mayo de 2026 | 22:05

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La suerte del acusado del crimen de Luis Alberto Cubilla (29) en Los Hornos parece sellada y todo hace indicar que el expediente se encaminará rápidamente al dictado de la prisión preventiva. Es que entre las pruebas que ya dispone el fiscal que investiga el caso, Martín Almirón, hay un par de videos clave, que muestran la mecánica criminal en primer plano.

Sabido que en la calle 72 bis entre 142 y 143 se desarrollaba un encuentro entre amigos y gente conocida, los por qué de la pelea que desató la tragedia sí está dentro de las cuestiones por descubrir. Claro que eso no modifica la autoría responsable.

Si bien en la reunión presuntamente hubo consumo de alcohol, por las imágenes a las que accedió este diario nadie parecía en un estado de excitación que llevara a pensar que algo de lo ocurrido podía llegar a suceder. La pena en expectativa para el delito de mención va entre 8 a 25 años de prisión.

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Otro brutal crimen en La Plata: un festejo con amigos terminó en tragedia

Tras el ataque, el acusado fue señalado por quienes estaban en el lugar, incluso salieron a perseguirlo, y terminó siendo aprehendido a pocas cuadras, en medio de una escena de tensión, con vecinos que intentaban agredirlo.

En la reconstrucción del traumático episodio quedó corroborado que todo ocurrió en cuestión de segundos: tras un intercambio de “cachetadas”, la víctima recibió una herida con arma blanca a la altura de la axila izquierda que le provocó una hemorragia fatal. Pese a que fue trasladado de urgencia a la UPA de Los Hornos, los médicos no lograron salvarle la vida.

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Puñalada mortal en La Plata: el acusado de 22 años se negó a declarar

El hecho

El Día del Trabajador terminó en tragedia en La Plata. Lo que empezó como una juntada entre amigos en Los Hornos, con música y alcohol, se convirtió en una escena de horror cuando una discusión derivó en una puñalada mortal. Luis Alberto Cubilla, de 29 años, murió desangrado tras recibir una herida en el pecho en plena madrugada del 1° de mayo.

El episodio ocurrió en la zona de 72 bis entre 142 y 143, donde unas veinte personas se habían reunido para celebrar de manera improvisada. Según reconstruyeron voceros del caso, con el correr de las horas el consumo de alcohol fue en aumento y también las tensiones. En ese contexto, se produjo un altercado entre la víctima y otro joven, identificado como Pablo Alexis Ayala, de 22 años.

De acuerdo a las fuentes, todo se desencadenó cuando comenzaron los empujones y golpes en medio de una ronda en la que varios bailaban. La situación, lejos de desactivarse, escaló rápidamente. Testimonios incorporados a la causa dan cuenta de que algunos presentes incluso incentivaban la pelea, lo que agravó el cuadro.

En medio del forcejeo, Cubilla recibió una puñalada en la zona del pecho, a la altura de la axila izquierda. La herida fue letal. Quienes estaban en el lugar advirtieron de inmediato la gravedad: el joven comenzó a sangrar de manera abundante y en cuestión de segundos se desvaneció.

Desesperados, varios de los asistentes lo trasladaron en un auto particular a la UPA de Los Hornos. Durante el trayecto, según indicaron fuentes, Luis aún presentaba signos vitales. Sin embargo, al arribar al centro de salud, su estado era grave. Minutos después, los médicos confirmaron su muerte.

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