Maradona: Morla y Stinfale cayeron en la lista negra

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Gianinna Maradona reclamó que los abogados Matías Morla y Víctor Stinfale, Vanesa Morla y el ex asistente personal de Diego Armando Maradona, Maximiliano Pomargo, deberían ser juzgados por la muerte de su padre, mientras que expresó que, tras cinco años y cuatro meses, siente “una tristeza absoluta”.
“Uno nunca está preparado para afrontar estas cosas, más con lo que pasamos el año pasado. Yo me sentí un poco más segura cuando me senté a declarar esta vez porque ya sabía más o menos cómo era el manejo”, expresó sobre la manera en que atraviesa el segundo juicio por la muerte de Diego, tras la nulidad del primer debate por el documental de la ex jueza Julieta Makintach.
En una entrevista brindada a varios medios, Giannina reconoció que aunque exija justicia junto a su familia, su padre “nunca va a volver”, por lo que vive “una tristeza absoluta”. “Es lo más que nos atraviesa, tanto a Dalma y mis hermanos, el hecho de tener que ir ahí a compartir un mismo lugar y enfrentarse con esa gente. La verdad que te mueve un montón de cosas, se practica mucho la paciencia y el respeto sobre todo”, expresó con respecto a la revictimización y volver a verles las caras a los acusados.
Según la hija menor de Claudia Villafañe, los siete imputados tienen responsabilidad en el deceso del astro argentino porque “cada uno debía hacer su trabajo, tenían que prestarle atención básicamente”, y enfatizó en la supuesta culpabilidad de Luque, quien empleó un cambio en su estrategia.
Como se dijo, consideró que el abogado Matías Morla, su hermana Vanesa Morla y su cuñado Maximiliano Pomargo deberían ser juzgados por el deceso de Diego a raíz de que el letrado “manejaba los hilos” y “era el jefe de la banda”, a la vez que interrogó: “¿Por qué está metido en todos los audios y las conversaciones?”.
Jonathan Espósito, uno de sus primos, sería de otros de los implicados, según Gianinna: “Él nos había dicho tanto a Dalma como a mí que mientras esté cerca de mi papá, no le iba a pasar nada. Después cuando pasó todo nos enteramos que cobraba un sueldo. Es un golpe que me duele y no me esperaba ni en pedo, fue un baldazo de agua fría”.
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También, mencionó al letrado Víctor Stinfale y el kinesiólogo Nicolás Taffarel como otras de las personas que tendrían que estar acusadas.
“Cuando hacemos las reuniones en Olivos, Stinfale viene con un médico (Rodolfo Benvenuti). Todos tenían un cargo y una posición”, indicó la diseñadora.
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