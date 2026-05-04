Más pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

La Libertad Avanza buscará respaldar esta semana en el Senado otros treinta pliegos a jueces, defensores, y fiscales, que rendirán examen en dos Audiencias Públicas, en un claro guiño a la familia judicial.

La comisión de Acuerdos del Senado, que preside el libertario Juan Carlos Pagotto, realizará dos Audiencias Públicas los próximos miércoles y jueves para que expongan los funcionarios propuestos para ascender en la Justicia, y luego buscará emitir los dictámenes respectivos.

De esta manera, el Senado ya estará en condiciones de aprobar los pliegos de prórroga de su mandato por cinco años del padre del ministro de Justicia, Carlos Mahiques, de otros 47 de los 77 que tiene que analizar ese cuerpo legislativo de la primera tanda de pliegos enviados por el Gobierno Nacional.

Entre los postulantes que defenderán sus pliegos están las secretaria del juez Julián Ercolini, Maria Julia Sosa, de la Cámara Federal, Ivana Quinteros (Sala I Cámara Federal), asi como el exsecretario del juez Ariel Lijo, Javier Arzubi Calvo,También se propone Juan Andrés Moldes, el ex hijo del exfiscal German Moldes, y Nicolas Pacilio, hijo del exjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Antonio Pacilio.

Por otra parte, figuran candidatos con vínculos con el kirchnerismo como Santiago Vismarra.

Fue uno de los primeros fiscales designados “Ad Hoc” por la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, y ex firmante de la solicitada de Justicia Legitima.

Otro de los pliegos propuestos es el del ex subsecretario de Justicia en el macrismo porteño, Jorge Djivaris, quien es propuesto por la Cámara de Apelaciones en lo Comercial, que deberá tratar la causa del Correo, señalaron fuentes parlamentarias.