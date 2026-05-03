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Micros más caros en La Plata: el pasaje superará los $1.000 y se espera la normalización de las frecuencias

Micros más caros en La Plata: el pasaje superará los $1.000 y se espera la normalización de las frecuencias

d. alday / el dia

3 de Mayo de 2026 | 21:41

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La suba del boleto entra en vigencia mañana y será formalizada en una audiencia pública del Ministerio de Transporte bonaerense. Desde las cámaras empresariales aseguran que el servicio se recuperará en los próximos días

La semana arranca con el boleto más caro y, según prometen desde las cámaras empresariales, con la expectativa de que las frecuencias de los colectivos comiencen a normalizarse. El incremento del 11 por ciento en las tarifas impactará en los micros de jurisdicción provincial que cubren La Plata, Berisso y Ensenada, y mañana el Ministerio de Transporte bonaerense lo formalizará en una audiencia pública.

La suba no cae en el vacío: llega después de más de tres semanas en las que los vecinos de la Región vienen padeciendo esperas cada vez más largas en las paradas, producto de la reducción de frecuencias que las empresas aplicaron ante el alza del gasoil.

Asimismo, la crisis en el servicio de transporte tuvo su punto de mayor tensión la semana pasada, cuando las cámaras del sector se declararon en estado de emergencia y exigieron respuestas urgentes al Estado.

No obstante, desde la empresa Unión Platense advirtieron -en diálogo con EL DIA- que no había novedades a informar.

el aumento

El 11 por ciento no es un número arbitrario. Se construye sobre dos partes: un 5,4 por ciento que surge de la actualización automática mensual -inflación del mes anterior más un 2% fijo- y un 5,6 por ciento adicional que busca compensar el impacto del aumento del gasoil de marzo.

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Este segundo componente es una novedad en la fórmula tarifaria y fue, precisamente, el eje del conflicto entre las empresas y los gobiernos nacional y provincial durante las últimas semanas.

Desde la cartera de Transporte bonaerense explican que el ajuste fue medido: el gasoil acumuló una suba de casi el 23%, pero su peso real en la estructura de costos del sistema no justificaba trasladar ese porcentaje completo a las tarifas. En diciembre y en marzo ya se habían aplicado incrementos extraordinarios del 10%, con la misma lógica.

cuánto sale viajar

El boleto mínimo en La Plata supera por primera vez los mil pesos. Con SUBE registrada, el tramo más corto —hasta 3 kilómetros— pasa a costar $1.053,29; el de 3 a 6 kilómetros, el más frecuente, llega a $1.149,85; el de 6 a 12 kilómetros sube a $1.244,24; el de 12 a 27 kilómetros, a $1.332,51; y el tramo más largo supera los $1.400, llegando a $1.406,07.

Quienes usan SUBE sin nominalizar pagan bastante más: el tramo corto escala a $1.674,73 y el más largo a $2.235,65. Para los beneficiarios de tarifa social, los valores van de $473,98 a $632,73 según la distancia.

La voz de los empresarios

El jueves pasado, representantes de las cámaras del transporte se reunieron con autoridades de la Secretaría de Transporte de la Nación. El encuentro dejó un clima de mayor distensión y los empresarios salieron con un mensaje hacia los usuarios.

Daniel De Ingenis, titular de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), expresó en diálogo con este diario: “En tanto se vayan adoptando medidas para compensar el déficit, las empresas irán normalizando”.

Lo cierto es que es una promesa de recuperación gradual, atada a que el Estado cumpla con los compromisos de financiamiento. Y agregó una autocrítica : “El sector empresarial también deberá eficientizar todos los procesos para una mejor prestación”, dijo.

La señal es clara: la normalización no será inmediata ni incondicional, sino que dependerá de cómo avance la compensación del déficit acumulado. Las empresas reciben entre 78.000 y 80.000 millones de pesos mensuales en subsidios provinciales, pero arrastran una deuda superior a los 128.000 millones, parte de la cual corresponde al Gobierno Nacional.

Lo que viene

Más allá de la tarifa, hay un debate de fondo que todavía no tiene resolución: la provincia y las cámaras estudian reemplazar el esquema de subsidios a las empresas por una asistencia directa a los pasajeros, que se acreditaría a través de herramientas como la Cuenta DNI del Banco Provincia. El boleto estudiantil podría ser el banco de prueba. Pero esa decisión depende de la Nación, y por ahora no hay fecha.

Mientras tanto, los vecinos de La Plata, Berisso y Ensenada arrancaron este lunes pagando más. La otra parte del trato -que los micros vuelvan a circular con normalidad- todavía está pendiente de cumplirse en las próximas jornadas.

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