Suba en Shell y baja en YPF confirman la volatilidad de precios en combustibles

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Los precios de los combustibles descolocan a los usuarios platenses. Ayer, en pleno fin de semana, vieron con sorpresa que Shell subió el precio de sus productos, mientras que YPF, que había incrementado los valores la semana pasada, bajó el precio de la súper y el producto premium. Axion, por ahora, mantuvo la cartelera intacta.
De acuerdo al relevamiento realizado ayer por EL DÍA, en la estación de servicio de la firma YPF ubicada en la avenida 7 y 32, la nafta súper pasó a costar $2.027, mientras que la Infinia quedó en $2.212 y la Infinia Diesel en $2.305. Los mismos precios estaban en la estación YPF ACA de Diagonal 79 entre 56 y 57. De este modo, el precio bajó tres precios en la súper e Infinia.
En tanto, la reducción llamó la atención de automovilistas y motociclistas, ya que apenas cuatro días atrás se había aplicado una suba en los combustibles de la petrolera estatal, en medio de la tensión por el valor internacional del petróleo y los ajustes en el sector energético. Fue sólo un día que el combustible le de YPF trepó a 2033 pesos en la variante súper. Al día siguiente volvió a 2030, precio que tuvo en gran parte de abril.
Por otro lado, en la estación de servicio Axión Energy ubicada en las inmediaciones de Plaza Rocha, se mantuvieron los mismos precios hasta el momento. En ese aspecto, en la estación Shell de la avenida 7 y 45, la nafta súper que costaba $2.099 el litro, pasó a costar $2.109.
En la región, el movimiento de precios había generado preocupación por el impacto directo en el bolsillo y en los costos de transporte. Ahora, con esta baja en la súper y el reacomodamiento de algunos valores premium de YPF, los usuarios encontraron un pequeño alivio al momento de cargar combustible.
En la vereda opuesta estuvo Shell que aumentó de nuevo en toda la región. El comportamiento de los surtidores continúa siendo seguido de cerca por consumidores y estaciones de servicio, en un contexto donde el mercado de combustibles viene mostrando fuertes variaciones durante las últimas semanas.
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