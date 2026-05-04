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Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela
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El principal acusado por el triple crimen narco, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, llegaría hoy a Ezeiza, alrededor de las 20.00, según fuentes judiciales y consulares.
El operativo estará a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina y, luego de su arribo, quedará bajo custodia hasta mañana, día en que será indagado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez.
A “Pequeño J” se lo considera miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización.
El 19 de septiembre de 2025 Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y asesinadas.
Tras el crimen, escapó hacia Perú, donde fue capturado en octubre del año pasado.
Pericias psiquiátricas lo describen como una persona de “alto riesgo”, con rasgos antisociales y capacidad para liderar redes criminales.
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Por su parte, familiares de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, realizarán hoy una concentración y protesta antes del arribo del sospechoso.
La concentración, según confirmaron los voceros consultados, se realizará a partir de las 11.00 en la rotonda de La Tablada, para luego dirigirse hasta el Juzgado N° 2 de Morón.
Bajo el lema “¿Resolución o perjuicio judicial? No a la excarcelación de Iara Ibarra y Maximiliano Parra”, convocan a que familiares, amigos y vecinos digan presente en un nuevo pedido de justicia por una de las causas policiales más crueles del país.
“Estamos en contra de la decisión de la Cámara Federal. No es justicia, es impunidad”, se mencionó en el flyer de difusión.
Junto a una foto de las tres víctimas, también se expresó: “En la memoria nadie muere”.
Por su parte, Marcos Sandoval, el abogado defensor de “Pequeño J” en Lima, se mostró sorprendido por la información del traslado ya que él dice no haber recibido ninguna notificación al respecto.
El letrado señaló que él tenía entendido que en los próximos días recién se iba a realizar una nueva audiencia en el marco del juicio de extradición para definir la fecha del operativo.
A su vez, en la investigación que lleva adelante el juez Rodríguez existen otros sospechosos aun no identificados plenamente.
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