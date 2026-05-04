Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |ESTA NOCHE, ALREDEDOR DE LAS 20, ATERRIZARÁ EL AVIÓN EN EZEIZA

Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela

Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela

“Pequeño J” llega al país

4 de Mayo de 2026 | 00:52
Edición impresa

El principal acusado por el triple crimen narco, Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, llegaría hoy a Ezeiza, alrededor de las 20.00, según fuentes judiciales y consulares.

El operativo estará a cargo de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina y, luego de su arribo, quedará bajo custodia hasta mañana, día en que será indagado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, a cargo de Jorge Rodríguez.

A “Pequeño J” se lo considera miembro de un plan criminal organizado por integrantes de una estructura vinculada al narcotráfico para recuperar droga presuntamente sustraída a la organización.

El 19 de septiembre de 2025 Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi fueron privadas de su libertad, maniatadas, golpeadas, torturadas y asesinadas.

Tras el crimen, escapó hacia Perú, donde fue capturado en octubre del año pasado.

Pericias psiquiátricas lo describen como una persona de “alto riesgo”, con rasgos antisociales y capacidad para liderar redes criminales.

LE PUEDE INTERESAR

Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa

LE PUEDE INTERESAR

Maradona: Morla y Stinfale cayeron en la lista negra

Por su parte, familiares de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, realizarán hoy una concentración y protesta antes del arribo del sospechoso.

La concentración, según confirmaron los voceros consultados, se realizará a partir de las 11.00 en la rotonda de La Tablada, para luego dirigirse hasta el Juzgado N° 2 de Morón.

Bajo el lema “¿Resolución o perjuicio judicial? No a la excarcelación de Iara Ibarra y Maximiliano Parra”, convocan a que familiares, amigos y vecinos digan presente en un nuevo pedido de justicia por una de las causas policiales más crueles del país.

“Estamos en contra de la decisión de la Cámara Federal. No es justicia, es impunidad”, se mencionó en el flyer de difusión.

Junto a una foto de las tres víctimas, también se expresó: “En la memoria nadie muere”.

Por su parte, Marcos Sandoval, el abogado defensor de “Pequeño J” en Lima, se mostró sorprendido por la información del traslado ya que él dice no haber recibido ninguna notificación al respecto.

El letrado señaló que él tenía entendido que en los próximos días recién se iba a realizar una nueva audiencia en el marco del juicio de extradición para definir la fecha del operativo.

A su vez, en la investigación que lleva adelante el juez Rodríguez existen otros sospechosos aun no identificados plenamente.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal

“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”

UNLP: regreso a clases en los colegios y facultades

Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias

Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa

Hantavirus en un crucero que partió de Argentina
Últimas noticias de Policiales

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal

VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad

Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa

Maradona: Morla y Stinfale cayeron en la lista negra
Espectáculos
El fútbol invade las pantallas: el aluvión de estrenos que llega antes del Mundial
Otra vez el corazón roto: Pampita, separada, se fue a Miami “a pasar las penas”
A un ganador del Oscar le hicieron pagar por viajar con el premio... y se lo perdieron
Adabel “tomó decisiones que no comparto”, dijo su ex
Se casaron Cande Ruggeri y Nicolás Maccari
Información General
Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión
La mitad de los personas con asma no la controla
Fin de semana largo con movimiento pero bajo gasto
Impensado cruce entre un reconocido streamer platense y Galperín por un video: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
Día Mundial de la Libertad de Prensa: ADEPA llama a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico
Deportes
VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Pereyra lo hizo crecer y ese mérito tiene gran peso
El Lobo se queda sin su figura para los playoffs
“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”
El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco
La Ciudad
Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias
UNLP: regreso a clases en los colegios y facultades
Sin pisada firme: alerta por la crisis del rubro zapatería en La Plata
Resistencia vecinal ante el ocaso del servicio de la telefonía fija
El desfile de mascotas reunió a una multitud en Plaza Azcuénaga

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla