Gebel ya tiene un legislador propio en San Luis

Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias
Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias
Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad
El desfile de mascotas reunió a una multitud en Plaza Azcuénaga
Resistencia vecinal ante el ocaso del servicio de la telefonía fija
El fútbol invade las pantallas: el aluvión de estrenos que llega antes del Mundial
El Concejo se prepara para votar los números de Alak en 2025
Creen que Faroni estaría también vinculado a la Universidad de la AFA
Piden designar a 2027 como “el año del centenario de Raúl Alfonsín”
Suba en Shell y baja en YPF confirman la volatilidad de precios en combustibles
La inteligencia artificial ya se suma a los tratamientos kinesiológicos
Agrimensores atenderán consultas sin cargos y difundirán la carrera
Último día para adquirir las tarjetas para la “Cena del dirigente”
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela
Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El exarmador y exdiputado nacional puntano Carlos D’Alessandro, se convirtió esta semana en el primer legislador provincial con bloque oficial de “Consolidación Argentina”, el espacio que promueve a Dante Gebel como candidato a presidente en 2027.
“La decisión marca un punto de inflexión: por primera vez, el proyecto político-cultural que promueve a Gebel como figura de proyección nacional cuenta con estructura formal dentro de una legislatura provincial. El armado no solo implica presencia simbólica, sino capacidad concreta de acción parlamentaria”, señalan en su entorno.
D’Alessandro fue uno de los primeros en armar para Milei en San Luis. Fue electo diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en 2023, pero en agosto de 2025, formó parte del grupo que partió el bloque oficialista. En el marco de la polémica por la Ley de Discapacidad, junto a Marcela Pagano votó en contra del veto presidencial y crearon su propia bancada, denominada “Coherencia”, que también integraron Lourdes Arrieta y el formoseño Gerardo González.
La pulseada entre D’Alessandro y Karina Milei escaló al nivel en el que en las últimas elecciones nadie pudo usar el nombre de “La Libertad Avanza” en San Luis. Tras resultar electo legislador provincial con el partido “Tercera Posición”, y salir tercero, en diciembre pasado renunció al Congreso y comenzó a dedicarse al armado local. Ayer anunció que su monobloque en la Legislatura puntana pasará a llamarse “Consolidación Argentina”, y apostar por el pastor evangélico Dante Gebel quien, sin embargo, todavía no confirmó si será candidato a presidente.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí