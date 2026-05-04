Gebel ya tiene un legislador propio en San Luis

El exarmador y exdiputado nacional puntano Carlos D’Alessandro, se convirtió esta semana en el primer legislador provincial con bloque oficial de “Consolidación Argentina”, el espacio que promueve a Dante Gebel como candidato a presidente en 2027.

“La decisión marca un punto de inflexión: por primera vez, el proyecto político-cultural que promueve a Gebel como figura de proyección nacional cuenta con estructura formal dentro de una legislatura provincial. El armado no solo implica presencia simbólica, sino capacidad concreta de acción parlamentaria”, señalan en su entorno.

D’Alessandro fue uno de los primeros en armar para Milei en San Luis. Fue electo diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) en 2023, pero en agosto de 2025, formó parte del grupo que partió el bloque oficialista. En el marco de la polémica por la Ley de Discapacidad, junto a Marcela Pagano votó en contra del veto presidencial y crearon su propia bancada, denominada “Coherencia”, que también integraron Lourdes Arrieta y el formoseño Gerardo González.

La pulseada entre D’Alessandro y Karina Milei escaló al nivel en el que en las últimas elecciones nadie pudo usar el nombre de “La Libertad Avanza” en San Luis. Tras resultar electo legislador provincial con el partido “Tercera Posición”, y salir tercero, en diciembre pasado renunció al Congreso y comenzó a dedicarse al armado local. Ayer anunció que su monobloque en la Legislatura puntana pasará a llamarse “Consolidación Argentina”, y apostar por el pastor evangélico Dante Gebel quien, sin embargo, todavía no confirmó si será candidato a presidente.