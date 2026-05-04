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Deportes |1-1 EN ROSARIO

Central igualó con Tigre y lo dejó fuera de los octavos

Central igualó con Tigre y lo dejó fuera de los octavos
4 de Mayo de 2026 | 01:51
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Rosario Central y Tigre empataron 1-1 en la tarde del Gigante de Arroyito, por la última acción de ambos equipos en la fase regular del Torneo Apertura. Con este resultado, el Matador se quedó sin posibilidades de disputar los playoffs.

Con goles del defensor Alexis Soto a los 37 minutos del primer tiempo para el Canalla, y David Romero en el ocaso del partido, el empate marcó la clasificación del local en el cuarto lugar, con 28 puntos y teniendo que medirse con Independiente en octavos de final, mientras que el equipo de Diego Dabove fue sentenciado al décimo lugar, con 20 puntos y a solamente una unidad de haberse metido entre los ocho mejores.

Si bien los dirigidos por Almiron tuvieron las mejores aproximaciones a campo rival, en el cierre del partido, el conjunto de Victoria tuvo la posibilidad de hacerse de un triunfo y alcanzar el tan ansiado puesto de clasificación. Pero para colmo, a los 6 minutos del tiempo adicionado, Saralegui se fue expulsado, lo que decretó la igualdad en la tarde de la chicago argentina.

 

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