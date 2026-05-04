Goleó el Pirata y habrá clásico cordobés

Belgrano se impuso por 4 a 0 ante Sarmiento en el partido que disputaron en el estadio Julio César Villagra, por la postergada novena fecha del Torneo Apertura 2026. Los goleadores de la tarde cordobesa fueron el extremo Francisco González Metilli, el defensor Lucas Suárez en contra y los mediocampistas Ramiro Hernandes y Ramiro Tulian.

El triunfo clasificó al equipo que dirige Ricardo Zielinski en el quinto lugar de la zona B con 26 puntos, por lo que deberá jugar en octavos de final como visitante de Talleres de Córdoba en un nuevo clásico, mientras que el Verdolaga terminó undécimo con 19 puntos y no pudo pasar de ronda.

El partido le favoreció por completo al local, que llegaba golpeado luego de perder contra Gimnasia la semana pasada y en medio de un clima enrarecido con los hinchas. Ayer no dejó dudas y luego de conseguir el segundo gol el partido se abrió por completo y pudo demostrar la amplia superioridad enmtre un equipo y otro. Se viene una semana clásica.