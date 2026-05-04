Un comisario de Bernal liquidó a un ladrón e hirió a su cómplice en Solano

El jefe de la Comisaría 8° de Bernal abatió a un delincuente de 16 años e hirió a su cómplice el miércoles por la noche tras repeler un asalto bajo la modalidad motochorro en San Francisco Solano. El efectivo policial sufrió el intento de robo alrededor de las 22:00 horas en la intersección de la avenida San Martín y la calle 894 mientras disfrutaba de su franco de servicio. El comisario utilizó su arma reglamentaria para defenderse de los dos atacantes armados que interceptaron su paso en la vía pública de Quilmes.

El jefe policial transitaba por la zona con su motocicleta personal al momento del abordaje. Los dos jóvenes se movilizaban en un vehículo similar y lo obligaron a detener la marcha para sustraerle el rodado. El oficial reaccionó de inmediato y dio inicio a un intercambio de disparos en plena calle. El delincuente de 16 años cayó sin vida sobre el asfalto debido a los proyectiles que recibió durante el enfrentamiento.

Los peritos de la Prefectura Naval Argentina confirmaron que el fallecido portaba una réplica de pistola entre sus pertenencias. El segundo asaltante tiene apenas 15 años y sufrió una herida de bala en una de sus piernas durante la balacera. Una ambulancia trasladó al menor herido hacia un centro de salud cercano bajo custodia policial permanente para su atención médica.

La Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de Quilmes tomó intervención en el caso. Los fiscales caratularon la causa como robo calificado en grado de tentativa seguido de homicidio. La justicia determinó que el comisario actuó en legítima defensa y los magistrados no adoptaron ninguna medida restrictiva contra su libertad. La Prefectura Naval Argentina quedó a cargo de todas las pericias técnicas para garantizar la transparencia de la investigación.

La Unidad Funcional de Instrucción Juvenil N°1 ordenó la aprehensión formal del adolescente de 15 años. El joven ingresará a un Centro de Admisión de Menores en cuanto los médicos firmen su alta definitiva del hospital. Este nuevo hecho de violencia genera preocupación en la comunidad de Quilmes por la recurrente participación de menores de edad en delitos armados en la región.