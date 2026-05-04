Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión

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La tasa de vacunación no alcanzaría todavía el 50% en algunos grupos frente a una cepa que ya golpeó duramente a Europa y amenaza con llegar este invierno al país
Pese a que las vacunas están disponibles de forma gratuita desde marzo, la campaña de vacunación antigripal enfrenta este año una caída crítica en la adhesión de la población Los especialistas advierten que el desinterés, especialmente entre los adultos jóvenes, puede derivar en un escenario sanitario grave justo cuando una cepa de inusual agresividad se aproxima desde el hemisferio norte.
Esa variante, identificada como H3N2 subclado K, circuló el pasado invierno europeo con una intensidad que alarmó a sus sistemas de salud. “Fue muy dura. Hemos visto casos de personas jóvenes y sanas que no podían moverse. Europa tembló con esto”, describió el infectólogo Hugo Pizzi, para quien el antecedente cobra particular relevancia ante la debilidad de las coberturas locales.
Los datos que maneja el especialista y muchos de sus colegas son contundentes: hay grupos etarios que registran apenas un 50 por ciento de cobertura. “El año pasado hubo más adhesión. Hoy estamos viendo que las generaciones jóvenes no sólo fallan en su propia protección, sino que tampoco vacunan a sus hijos”, señaló Pizzi.
Esa brecha pone en riesgo la inmunidad de rebaño: el umbral de cobertura que protege incluso a quienes no pueden vacunarse. “Podemos perder el efecto rebaño, y eso implica un riesgo directo para toda la población”, advirtió el infectólogo.
Para Pizzi, la causa del problema no es la duda razonada sino la desinformación. “No es preocupación, es ignorancia. Negar el valor de las vacunas que erradicaron enfermedades como la viruela o la poliomielitis es imposible”, sostuvo.
Aunque el calendario oficial garantiza la vacunación gratuita para niños de entre 6 meses y 2 años, mayores de 65, embarazadas, puérperas y personas con factores de riesgo, el especialista insistió en que frente al escenario actual “lo ideal sería que se vacunen todos”.
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Con la misma preocupación algunas obras sociales ya ampliaron la cobertura por una lógica de costo-beneficio: “Es preferible vacunar gratuitamente que pagar días de terapia intensiva”, explicó el infectólogo.
Ante la resistencia de un sector de la población, la Justicia intervino en distintas provincias para garantizar el cumplimiento del calendario obligatorio, con multas e incluso detenciones previstas para los casos más extremos. “Estamos viviendo situaciones muy delicadas, incluso judicializadas, como en Mendoza”, comentó Pizzi.
Aunque reconoció que todavía “estamos a tiempo” de mejorar el nivel de cobertura, el especialista instó a “no seguir esperando”. “La vacuna estuvo disponible desde marzo. La gripe se lleva muchas vidas. Vacunarse es la mejor forma de evitar consecuencias graves”, resaltó como un llamado de atención.
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