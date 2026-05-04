Demoras en el Tren Roca entre La Plata y Constitución: enojo de pasajeros y falta de información oficial

Una mañana complicada se registró este lunes 4 de mayo para los pasajeros del tren Roca que intentaban llegar a horario a La Plata, en medio de demoras y falta de información oficial. Aunque así también para quienes esperaban que llegue y de la vuelta hacia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que también tuvo demoras.

La formación que debía pasar alrededor de las 07.30 por Villa Elisa, 07.34 por City Bell y 07.39 por Gonnet, con arribo previsto a las 07.51 en 1 y 44, nunca apareció en los horarios estipulados. Según relataron usuarios, el servicio se detuvo entre Pereyra y Villa Elisa por un inconveniente dentro de uno de los vagones.

La situación generó malestar entre los pasajeros, que aguardaban en los andenes sin precisiones sobre lo ocurrido. Desde las cuentas oficiales de Info Tren Roca no se emitieron avisos sobre la demora, lo que incrementó la bronca de quienes dependen del servicio para llegar a sus trabajos o estudio, u otras actividades.

En redes sociales, especialmente en X, los usuarios expresaron su enojo por la falta de respuestas y las largas esperas. “Dejé a mi hija en la estación Gonnet 7.35. El tren debía pasar 7.41. Pasó 8.12, atestado. Nadie informa el motivo de demora”, señaló Gabriela. Otra pasajera: “Varada en Villa Elisa”.

También hubo quejas de quienes aguardaban el servicio hacia Capital Federal. “Se supone que a las 8:10 pasa el tren que me debe llevar a Constitución desde la ciudad de La Plata”, sostuvo un usuario que no pudo abordar la formación a horario. “El de las 8am por Ringuelet no pasó. Cada día peor el servicio”, remarcó Lucano, mientras que Roma agregó: “Una hora de atraso. No pasó por Ringuelet todavía, debería pasar hace 50 minutos”.

“Estoy en Gonnet, no vino el servicio. Informen aunque sea”, exigió Ceferino en la misma red social, reflejando el reclamo generalizado de los pasajeros.

El inconveniente impactó además en el resto de las formaciones que circulaban detrás, provocando retrasos en cadena en el ramal que une Plaza Constitución con la Ciudad y viceversa. Recuperó su funcionamiento normal sobre las 9 de la mañana.