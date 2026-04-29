Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números que se publicaron hoy en el diario EL DIA

Quilmes-Hudson-Berazategui

El dúo Coplanacu en Berazategui

El dúo Coplanacu en Berazategui
4 de Mayo de 2026 | 09:07

Escuchar esta nota

El legendario Dúo Coplanacu ofrecerá un concierto histórico con su formación completa este domingo 17 de mayo a las 13 horas en el jardín de la Casa del Maestro en Ranelagh. Roberto Cantos y Julio Paz celebrarán sus cuatro décadas de trayectoria en la emblemática casona de la Avenida Agote 2128. Los artistas santiagueños presentarán un repertorio folclórico integral para toda la comunidad de Berazategui. La organización dispuso un sistema de reservas anticipadas a través de medios digitales para garantizar el ingreso del público.

Este conjunto musical nació en la ciudad de Córdoba en el año 1985. Roberto Cantos y Julio Paz representan la esencia de la copla y la cultura de Santiago del Estero. El dúo obtuvo numerosos reconocimientos en los escenarios más importantes del país a lo largo de su carrera. La mística de sus interpretaciones llegará a Berazategui en un formato especial bajo el cielo abierto. Los músicos prometen un recorrido por los éxitos que marcaron la historia del folklore argentino.

La Casa del Maestro habilitó dos sectores diferenciados para los asistentes al evento. La primera platea ocupa las filas delanteras y tiene un valor de 40.000 pesos por persona. La segunda platea posee un costo de 30.000 pesos. El cupo de la locación es limitado debido a las características del jardín. Los interesados deben asegurar su ubicación mediante un pago previo para evitar inconvenientes en el acceso.

El proceso de reserva requiere una transferencia bancaria al alias "casamaestro", cuenta a nombre de César Adrián Pallotti. Los compradores deben enviar el comprobante de pago por la aplicación WhatsApp al número 1126042608. Esta confirmación resulta obligatoria para el ingreso al predio el día de la función. Los organizadores esperan una convocatoria masiva de los vecinos de Ranelagh y localidades aledañas. La jornada combinará la calidez del entorno natural con la autenticidad de una de las bandas más queridas del género.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

+ Leidas

EN VIVO - El streaming de La Redonda, por YouTube

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez: a los platenses les tocó el lado más complejo de octavos

Micros más caros en La Plata desde hoy y se prevé la normalización de frecuencias: a cuánto se fue el boleto

El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco

Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas

"Pata" Pereyra hizo crecer a Gimnasia y ese mérito tiene gran peso
Últimas noticias de Quilmes-Hudson-Berazategui

Quilmes ante el Funebrero para que no lo entierre en la tabla

Entró caminando a Tribunales y salió esposado: la condena a un abusador de Berazategui

Un comisario de Bernal liquidó a un ladrón e hirió a su cómplice en Solano

Lunes con arranque fresco y luego mejora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla