El dúo Coplanacu en Berazategui

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El legendario Dúo Coplanacu ofrecerá un concierto histórico con su formación completa este domingo 17 de mayo a las 13 horas en el jardín de la Casa del Maestro en Ranelagh. Roberto Cantos y Julio Paz celebrarán sus cuatro décadas de trayectoria en la emblemática casona de la Avenida Agote 2128. Los artistas santiagueños presentarán un repertorio folclórico integral para toda la comunidad de Berazategui. La organización dispuso un sistema de reservas anticipadas a través de medios digitales para garantizar el ingreso del público.
Este conjunto musical nació en la ciudad de Córdoba en el año 1985. Roberto Cantos y Julio Paz representan la esencia de la copla y la cultura de Santiago del Estero. El dúo obtuvo numerosos reconocimientos en los escenarios más importantes del país a lo largo de su carrera. La mística de sus interpretaciones llegará a Berazategui en un formato especial bajo el cielo abierto. Los músicos prometen un recorrido por los éxitos que marcaron la historia del folklore argentino.
La Casa del Maestro habilitó dos sectores diferenciados para los asistentes al evento. La primera platea ocupa las filas delanteras y tiene un valor de 40.000 pesos por persona. La segunda platea posee un costo de 30.000 pesos. El cupo de la locación es limitado debido a las características del jardín. Los interesados deben asegurar su ubicación mediante un pago previo para evitar inconvenientes en el acceso.
El proceso de reserva requiere una transferencia bancaria al alias "casamaestro", cuenta a nombre de César Adrián Pallotti. Los compradores deben enviar el comprobante de pago por la aplicación WhatsApp al número 1126042608. Esta confirmación resulta obligatoria para el ingreso al predio el día de la función. Los organizadores esperan una convocatoria masiva de los vecinos de Ranelagh y localidades aledañas. La jornada combinará la calidez del entorno natural con la autenticidad de una de las bandas más queridas del género.
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