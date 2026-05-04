Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |AL MENOS TRES MUERTOS Y ALARMA SANITARIA

Hantavirus en un crucero que partió de Argentina

Hantavirus en un crucero que partió de Argentina

La OMS investiga seis casos vinculados a un foco en el barco MV Hondius; hay un paciente en estado crítico / Web

4 de Mayo de 2026 | 00:47
Edición impresa

La alarma sanitaria se encendió en alta mar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó tres muertes vinculadas a un posible foco de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que partió, de acuerdo con la BBC, el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, Tierra del Fuego, con destino a Cabo Verde hoy 4 de mayo. El barco se encontraba frente a Praia (capital caboverdeana) cuando se reportó el episodio, que ya es investigado como un evento de salud pública internacional.

Según el organismo, hay un caso confirmado por laboratorio y al menos cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en estado crítico en Sudáfrica. Se trata de un ciudadano británico de 69 años, internado en Johannesburgo tras ser evacuado del buque. Las otras víctimas incluyen, según fuentes cercanas, a una pareja de neerlandeses. El primer caso detectado fue un pasajero de 70 años que murió a bordo; su cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena, territorio británico de ultramar.

El hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave, que puede provocar un síndrome respiratorio agudo. Se transmite principalmente por contacto con roedores infectados -a través de su orina, saliva o excrementos-, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.

En raras ocasiones, puede haber contagio entre personas, lo que eleva la preocupación en espacios cerrados como un crucero.

Las autoridades sanitarias iniciaron estudios epidemiológicos, análisis de laboratorio y secuenciación del virus para determinar el origen del brote. Mientras tanto, pasajeros y tripulación reciben atención médica y permanecen bajo vigilancia. La OMS coordina acciones con los países involucrados para organizar evacuaciones y aislamientos preventivos.

El MV Hondius, operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, tiene capacidad para unos 170 pasajeros y 70 tripulantes. Es un crucero polar que realiza itinerarios remotos, con escalas en Georgia del Sur y Santa Elena antes de dirigirse a África y luego a Canarias.

LE PUEDE INTERESAR

Trump agita el misterio ovni con promesas de revelaciones

LE PUEDE INTERESAR

La OPEP+ sube la producción, pero el bloqueo de Ormuz mantiene en jaque al petróleo

El episodio vuelve a poner en foco los desafíos sanitarios en viajes internacionales, donde la rápida propagación de enfermedades puede complicar la respuesta.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal

“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”

UNLP: regreso a clases en los colegios y facultades

Micros más caros en La Plata: prevén normalización de las frecuencias

Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa

VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Últimas noticias de El Mundo

Irán desafía a EE UU: un “mal acuerdo” o la guerra

Ucrania ataca el corazón petrolero de Rusia

Rubio viaja al Vaticano para desactivar la crisis con el Papa

Trump agita el misterio ovni con promesas de revelaciones
Información General
Campaña antigripal: preocupa su bajísima adhesión
La mitad de los personas con asma no la controla
Fin de semana largo con movimiento pero bajo gasto
Impensado cruce entre un reconocido streamer platense y Galperín por un video: "¿Te vas a reír de una jubilada?"
Día Mundial de la Libertad de Prensa: ADEPA llama a reafirmar el reconocimiento y el respeto al trabajo periodístico
Deportes
VIDEO. Triunfazo tripero: el Lobo espera en Octavos por Vélez
Pereyra lo hizo crecer y ese mérito tiene gran peso
El Lobo se queda sin su figura para los playoffs
“Este equipo se anima a jugar, y los chicos captan el mensaje que damos”
El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco
Policiales
VIDEO.- El crimen de Luis Cubilla: un video registró la puñalada mortal
VIDEO. Motochorros, uno de los grandes dramas que atraviesan la Ciudad
Trasladan a “Pequeño J” desde Perú por el triple crimen narco en Varela
Convocan a una reunión de urgencia por la ola de inseguridad en Tolosa
Maradona: Morla y Stinfale cayeron en la lista negra

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla