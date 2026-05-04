Hantavirus en un crucero que partió de Argentina

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La alarma sanitaria se encendió en alta mar. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó tres muertes vinculadas a un posible foco de hantavirus a bordo del crucero MV Hondius, que partió, de acuerdo con la BBC, el pasado 20 de marzo desde la terminal portuaria de Ushuaia, Tierra del Fuego, con destino a Cabo Verde hoy 4 de mayo. El barco se encontraba frente a Praia (capital caboverdeana) cuando se reportó el episodio, que ya es investigado como un evento de salud pública internacional.
Según el organismo, hay un caso confirmado por laboratorio y al menos cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en estado crítico en Sudáfrica. Se trata de un ciudadano británico de 69 años, internado en Johannesburgo tras ser evacuado del buque. Las otras víctimas incluyen, según fuentes cercanas, a una pareja de neerlandeses. El primer caso detectado fue un pasajero de 70 años que murió a bordo; su cuerpo fue trasladado a la isla de Santa Elena, territorio británico de ultramar.
El hantavirus es una enfermedad poco frecuente pero potencialmente grave, que puede provocar un síndrome respiratorio agudo. Se transmite principalmente por contacto con roedores infectados -a través de su orina, saliva o excrementos-, según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos.
En raras ocasiones, puede haber contagio entre personas, lo que eleva la preocupación en espacios cerrados como un crucero.
Las autoridades sanitarias iniciaron estudios epidemiológicos, análisis de laboratorio y secuenciación del virus para determinar el origen del brote. Mientras tanto, pasajeros y tripulación reciben atención médica y permanecen bajo vigilancia. La OMS coordina acciones con los países involucrados para organizar evacuaciones y aislamientos preventivos.
El MV Hondius, operado por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, tiene capacidad para unos 170 pasajeros y 70 tripulantes. Es un crucero polar que realiza itinerarios remotos, con escalas en Georgia del Sur y Santa Elena antes de dirigirse a África y luego a Canarias.
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