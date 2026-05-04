Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo de $3.000.000 | Los números que se publicaron hoy en el diario EL DIA

Quilmes-Hudson-Berazategui

Quilmes ante el Funebrero para que no lo entierre en la tabla

Quilmes ante el Funebrero para que no lo entierre en la tabla
4 de Mayo de 2026 | 09:09

Escuchar esta nota

El plantel profesional de Quilmes enfrentará a Chacarita Juniors este lunes a las 20 en el Estadio Centenario para defender sus posibilidades de clasificación al torneo Reducido. El equipo local disputará la fecha número 12 de la Primera Nacional con la obligación de obtener una victoria ante su público. El árbitro Pablo Giménez dirigirá las acciones del juego en un escenario que promete una concurrencia masiva de socios.

El director técnico Leandro “Tano” Gracián necesita los tres puntos de forma imperiosa. El conjunto cervecero ocupa una posición expectante en la tabla de posiciones pero la distancia con los puestos de vanguardia preocupa a la comisión directiva. El equipo se ubica actualmente a cuatro unidades de Temperley, quien ocupa la última plaza clasificatoria para la fase final por el ascenso a la máxima categoría. Un resultado adverso en casa dejaría al club en una situación crítica para el resto del certamen.

La formación inicial presentará cambios obligatorios por problemas físicos en la plantilla. El arquero Joaquín Canadell ocupará el arco titular debido a una recaída en la lesión de Gonzalo Marinelli. El guardameta suplente asume esta responsabilidad en un momento determinante de la temporada. El cuerpo médico trabajó intensamente durante la semana, pero no logró la recuperación del portero habitual.

El esquema táctico para este lunes incluirá el regreso de una pieza fundamental en el mediocampo. Ulises Vera retornará a la alineación inicial tras superar sus molestias físicas. El posible once titular alineará a Canadell en la valla; Vallejos, Rasso, Kippes y Thomas Ortega en la defensa; Ramiro Ramírez, Agustín Bolivar, Axel Batista y Ulises Vera en el centro; y la dupla de Agustín Lavezzi con Alexis Domínguez en el ataque.

Los asistentes Lucas Germanotta y Ramón Ortiz acompañarán al juez principal en las bandas. Mariano Negrete cumplirá las funciones de cuarto árbitro en una jornada de alta tensión deportiva. Los jugadores reconocen que no existe margen de error para los partidos en condición de local. El objetivo institucional apunta exclusivamente al ascenso y cada unidad perdida en el Centenario aleja la meta.

El calendario de la Primera Nacional no dará tregua a los de zona sur. El conjunto de Gracián viajará a Santiago del Estero en la próxima jornada para enfrentar a Güemes. Ese duelo también resultará determinante para las aspiraciones del club en el campeonato. La delegación iniciará los preparativos para el traslado al norte del país apenas finalice el compromiso de esta noche frente al Funebrero.

LE PUEDE INTERESAR

El dúo Coplanacu en Berazategui

LE PUEDE INTERESAR

Entró caminando a Tribunales y salió esposado: la condena a un abusador de Berazategui
Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Estudiantes no necesitó brillar para vencer a Platense 2 a 0 y se aseguró el primer puesto en su zona

Desde este lunes: cómo quedan las tarifas de micros en La Plata con la suba del 11%
+ Leidas

EN VIVO - El streaming de La Redonda, por YouTube

Uno por uno: el boletín de calificaciones de Gimnasia ante Argentinos Juniors

Denuncian otro ataque antisemita a un centro cultural de la Ciudad

Estudiantes vs Racing y Gimnasia vs Vélez: a los platenses les tocó el lado más complejo de octavos

Micros más caros en La Plata desde hoy y se prevé la normalización de frecuencias: a cuánto se fue el boleto

El Pincha levanta vuelo, con la mente en Cusco

Al igual que Shell, YPF también subió el precio de sus naftas

"Pata" Pereyra hizo crecer a Gimnasia y ese mérito tiene gran peso
Últimas noticias de Quilmes-Hudson-Berazategui

El dúo Coplanacu en Berazategui

Entró caminando a Tribunales y salió esposado: la condena a un abusador de Berazategui

Un comisario de Bernal liquidó a un ladrón e hirió a su cómplice en Solano

Lunes con arranque fresco y luego mejora

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla