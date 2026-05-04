Quilmes ante el Funebrero para que no lo entierre en la tabla

El plantel profesional de Quilmes enfrentará a Chacarita Juniors este lunes a las 20 en el Estadio Centenario para defender sus posibilidades de clasificación al torneo Reducido. El equipo local disputará la fecha número 12 de la Primera Nacional con la obligación de obtener una victoria ante su público. El árbitro Pablo Giménez dirigirá las acciones del juego en un escenario que promete una concurrencia masiva de socios.

El director técnico Leandro “Tano” Gracián necesita los tres puntos de forma imperiosa. El conjunto cervecero ocupa una posición expectante en la tabla de posiciones pero la distancia con los puestos de vanguardia preocupa a la comisión directiva. El equipo se ubica actualmente a cuatro unidades de Temperley, quien ocupa la última plaza clasificatoria para la fase final por el ascenso a la máxima categoría. Un resultado adverso en casa dejaría al club en una situación crítica para el resto del certamen.

La formación inicial presentará cambios obligatorios por problemas físicos en la plantilla. El arquero Joaquín Canadell ocupará el arco titular debido a una recaída en la lesión de Gonzalo Marinelli. El guardameta suplente asume esta responsabilidad en un momento determinante de la temporada. El cuerpo médico trabajó intensamente durante la semana, pero no logró la recuperación del portero habitual.

El esquema táctico para este lunes incluirá el regreso de una pieza fundamental en el mediocampo. Ulises Vera retornará a la alineación inicial tras superar sus molestias físicas. El posible once titular alineará a Canadell en la valla; Vallejos, Rasso, Kippes y Thomas Ortega en la defensa; Ramiro Ramírez, Agustín Bolivar, Axel Batista y Ulises Vera en el centro; y la dupla de Agustín Lavezzi con Alexis Domínguez en el ataque.

Los asistentes Lucas Germanotta y Ramón Ortiz acompañarán al juez principal en las bandas. Mariano Negrete cumplirá las funciones de cuarto árbitro en una jornada de alta tensión deportiva. Los jugadores reconocen que no existe margen de error para los partidos en condición de local. El objetivo institucional apunta exclusivamente al ascenso y cada unidad perdida en el Centenario aleja la meta.

El calendario de la Primera Nacional no dará tregua a los de zona sur. El conjunto de Gracián viajará a Santiago del Estero en la próxima jornada para enfrentar a Güemes. Ese duelo también resultará determinante para las aspiraciones del club en el campeonato. La delegación iniciará los preparativos para el traslado al norte del país apenas finalice el compromiso de esta noche frente al Funebrero.