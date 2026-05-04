Desde el 14 de mayo, nuevo curso de formación política en el ICP de La Plata

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Será modalidad presencial y virtual y contará con un cuerpo docente integrado por académicos, especialistas y expertos en políticas públicas.
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El Partido Justicialista (PJ) de la Provincia de Buenos Aires presenta el curso de formación política “Presente y futuro de la Argentina en un mundo en transformación”, que se desarrollará a lo largo de 16 clases ordenadas en cuatro módulos: El nuevo desorden mundial; América Latina: la región clave del Siglo XXI; Argentina: economía, poder y soberanía en disputa; y La comunidad organizada: ideas para la Argentina del Siglo XXI.
La clase inaugural tendrá lugar el jueves 14 de mayo a las 16 horas en el Teatro Coliseo Podestá, ubicado en 10 entre 46 y 47 de La Plata, y estará a cargo del gobernador y flamante presidente del PJ bonaerense, Axel Kicillof.
El curso es organizado por la Secretaría de Formación Política partido, a cargo de Julio Alak, y se implementará a través del Instituto de Capacitación Política (ICP), que cuenta con más de 25 años de experiencia en formación y capacitación, con una propuesta que comenzará en mayo y se desarrollará durante cuatro meses.
Las clases se dictarán los miércoles a las 18 horas con modalidad presencial en la sede del ICP, ubicada en calle 54 N° 777 de La Plata, y también estarán disponibles de forma virtual en el canal de YouTube @capacitacionicp. Las inscripciones son gratuitas y se realizan en la web del instituto: www.icpweb.ar.
Dictará el curso un cuerpo docente de alto nivel académico y experiencia en gestión, integrado —además de por Axel Kicillof y Julio Alak— por Hernán Brienza, Claudio Martínez, Roberto Salvarezza, Silvina Batakis, Ricardo Aronskind, Inti Bonomo, Jorge Elbaum, Telma Luzzani, Luis Alberto Quevedo, Caralos Tomada, Jorge Taiana y Carlos Raimundi, entre otros destacados referentes e intelectuales.
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Las personas interesadas podrán participar de manera online, con clases en vivo transmitidas por YouTube los días miércoles a las 18 horas, como así también de forma asincrónica, ya que los encuentros quedarán grabados por 30 días. Además, habrá un aula web para el acceso a bibliografía y a foros de participación por temas, y se entregarán certificados a quienes lo completen.
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