Dos detenidos en plena fuga hacia el barrio El Mercadito

Dos hombres fueron aprehendidos en las últimas horas en La Plata, acusados de protagonizar un robo a mano armada en la localidad de Tolosa.

El procedimiento se realizó luego de una persecución policial que culminó con la captura de los sospechosos cuando intentaban huir hacia el barrio El Mercadito.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en 7 entre 520 y 521, donde dos delincuentes que circulaban en una motocicleta negra interceptaron a las víctimas y las amenazaron con un arma de fuego.

De acuerdo al parte oficial, los asaltantes le sustrajeron el celular a una joven de 24 años y dinero en efectivo a un comerciante de 46, para luego escapar por avenida 520.

Tras el alerta radial, efectivos del Comando de Patrulla iniciaron un operativo cerrojo, que permitió su captura en la zona de la avenida 520 y 115.